В Черновцах школы будут работать очно, в области придется выбирать между каникулами и дистанционкой
В Черновцах с 1 ноября учащиеся школ вернутся за парты – каникулы в городе не продлят, на дистанционное обучение их также не переведут.
В области школьники учиться не смогут. Но заведениям дали выбор между продлением каникул и дистанционкой.Черновцы: все по плану
Школы Черновцов будут работать по плану. Учащиеся ушли на каникулы с графиком Министерства науки и образования с 25 октября. Вернутся также по графику – 1 ноября.
Как пояснил заместитель городского головы Юрий Лесюк, в Черновцах эпидемические показатели в пределах нормы.
"Решение областной комиссии по переходу на дистанционное обучение или продление каникул является рекомендательным. Усиливать карантин город не будет", – сказал Юрий Лесюк "Суспільному".
Однако отметил, что горсовет будет отправлять заведения на карантин, если 50% детей заболеют коронавирусом. Но пока ни в одной школе Черновицкой общины такого показателя нет.
В области учащиеся тоже ушли на осенние каникулы с 25 октября. Но ситуация с коронавирусом хуже. Поэтому областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС) посоветовала либо продолжить отдых школьников, либо перейти на дистанционное обучение.
Причем выбрать один из вариантов и ввести на две недели – с 1 по 14 ноября. Решение каждая школа должна принять сама сегодня, 29 октября.
В Черновицкой области за сутки 28 октября зафиксировали 682 случая заражения коронавирусом.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL :
С понедельника, 1 ноября, школы Киева переводят на дистанционное обучение. В онлайн-формате должны учиться учащиеся с 1 по 11 класс. Такое решение было принято в связи с тем, что Киев переходит в "красную" зону.
В Ивано-Франковске, который с 30 октября окажется в "красной" зоне, только в одной школе вакцинировались 100% сотрудников. Это значит, что все остальные с понедельника будут вынуждены перейти на дистанционное обучение.
Школьников Львова с 1 ноября переводят на дистанционное обучение. Власти города решили не продлевать каникулы, но за парты детям вернуться не разрешат. Продлили осенние каникулы на неделю и в Житомире, в Запорожье и Черкассах школьники тоже будут отдыхать на неделю дольше.