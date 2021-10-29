В Черновцах школы будут работать очно, в области придется выбирать между каникулами и дистанционкой

В Черновцах с 1 ноября учащиеся школ вернутся за парты – каникулы в городе не продлят, на дистанционное обучение их также не переведут.

В области школьники учиться не смогут. Но заведениям дали выбор между продлением каникул и дистанционкой.

Школы Черновцов будут работать по плану. Учащиеся ушли на каникулы с графиком Министерства науки и образования с 25 октября. Вернутся также по графику – 1 ноября.

Как пояснил заместитель городского головы Юрий Лесюк, в Черновцах эпидемические показатели в пределах нормы.

"Решение областной комиссии по переходу на дистанционное обучение или продление каникул является рекомендательным. Усиливать карантин город не будет", – сказал Юрий Лесюк "Суспільному".

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Однако отметил, что горсовет будет отправлять заведения на карантин, если 50% детей заболеют коронавирусом. Но пока ни в одной школе Черновицкой общины такого показателя нет.

В области учащиеся тоже ушли на осенние каникулы с 25 октября. Но ситуация с коронавирусом хуже. Поэтому областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС) посоветовала либо продолжить отдых школьников, либо перейти на дистанционное обучение.

Причем выбрать один из вариантов и ввести на две недели – с 1 по 14 ноября. Решение каждая школа должна принять сама сегодня, 29 октября.

В Черновицкой области за сутки 28 октября зафиксировали 682 случая заражения коронавирусом.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :

С понедельника, 1 ноября, школы Киева переводят на дистанционное обучение. В онлайн-формате должны учиться учащиеся с 1 по 11 класс. Такое решение было принято в связи с тем, что Киев переходит в "красную" зону.