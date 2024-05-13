В Черновцах участники НМТ могут получить премии: что для этого нужно

В Черновцах выпускники школ, которые сдадут Национальный мультипредметный тест по одному предмету на 200 баллов, смогут получить денежное вознаграждение. Таким образом, администрация города хочет поддержать украинское ученичество.

Об этом сообщила начальник управления образования Черновицкого городского совета Ирина Ткачук во время конференции. Она подчеркнула, что такая поддержка оказывается уже второй год подряд.

Чиновница объяснила, что за каждый из трех обязательных предметов ученики могут получить 10 тысяч гривен. Таким образом, если школьник сдаст экзамен на 400 баллов, то будет иметь 20 тысяч гривен, на 600 – 30 тыс.грн.

"В этом году мы уверены, что будут и выпускники, которые наберут сразу 600 баллов за все три предмета национального мультитеста", – сказала Ткачук.

Выплата премии будет производиться из бюджета городской общины путем перечисления средств на личный карточный счет получателя в течение августа-октября.

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В прошлом году 21 выпускник Черновицкого общества получил по 10 тысяч гривен за высокие результаты НМТ, еще три человека получили по 20 тысяч гривен.

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