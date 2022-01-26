В четырех городах Запорожской области школы будут охранять нацгвардейцы

В Запорожской области решили привлечь бойцов Нацгвардии к патрулированию территорий у школ. На такой шаг пошли в четырех городах региона.

Причина – регулярные сообщения о взрывчатке в учебных заведениях. Об этом говорится в сообщении на странице Facebook 23-й бригады охраны общественного порядка "Хортица" Нацгвардии.

"Во избежание возможных угроз и безопасности граждан, в том числе детей, гвардейцы запорожского гарнизона будут патрулировать вблизи школ", – отметили в бригаде.

Такое решение приняли из-за участившихся случаев фейковых сообщений о заминировании учебных заведений. Запрос нацгвардейцы получили от главного управления Нацполиции в Запорожской области.

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Усилено патрулировать улицы и прилегающие территории школ нацгвардейцы начали со вторника, 25 января. К патрулированию привлекли бойцов из воинской части 3033. Такие мероприятия ввели в четырех городах области:

Запорожье;

Мелитополе;

Бердянске;

Энергодаре.

"Просим всех граждан, обнаруживших или заметивших подозрительные предметы, или подозрительных лиц, немедленно уведомлять ближайший наряд правоохранителей, или звонить по телефону на линию "102", – призвали в бригаде.

Согласно ст. 259 Уголовного кодекса, фиктивное уведомление о заминировании:

наказывается лишением свободы на срок от 2 до 6 лет.

если оно повлекло тяжкие последствия или совершено повторно – наказывается лишением свободы на срок от 4 до 8 лет.

Кроме того, президент Владимир Зеленский 25 марта 2021 подписал закон "О внесении изменений в статью 259 Уголовного кодекса Украины об усилении ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан" № 1292-ІХ.

Она предусматривает, что карается лишением свободы на срок от 4 до 8 лет даже первое сообщение о якобы заминировании:

критически важных объектов инфраструктуры

или зданий и сооружений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти,

или учреждений здравоохранения,

или учебных заведений.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

В январе в Украине выросло количество псевдоминирований, в том числе и школ. По данным правоохранителей, большинство из них поступало с временно оккупированных территорий или России. По словам главы МВД Дениса Монастырского, фейковые сообщения о заминировании являются элементом гибридной войны против Украины.