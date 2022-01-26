В четырех городах Запорожской области школы будут охранять нацгвардейцы
В Запорожской области решили привлечь бойцов Нацгвардии к патрулированию территорий у школ. На такой шаг пошли в четырех городах региона.
Причина – регулярные сообщения о взрывчатке в учебных заведениях. Об этом говорится в сообщении на странице Facebook 23-й бригады охраны общественного порядка "Хортица" Нацгвардии.
"Во избежание возможных угроз и безопасности граждан, в том числе детей, гвардейцы запорожского гарнизона будут патрулировать вблизи школ", – отметили в бригаде.
Такое решение приняли из-за участившихся случаев фейковых сообщений о заминировании учебных заведений. Запрос нацгвардейцы получили от главного управления Нацполиции в Запорожской области.
Усилено патрулировать улицы и прилегающие территории школ нацгвардейцы начали со вторника, 25 января. К патрулированию привлекли бойцов из воинской части 3033. Такие мероприятия ввели в четырех городах области:
Запорожье;
Мелитополе;
Бердянске;
Энергодаре.
"Просим всех граждан, обнаруживших или заметивших подозрительные предметы, или подозрительных лиц, немедленно уведомлять ближайший наряд правоохранителей, или звонить по телефону на линию "102", – призвали в бригаде.Что грозит псевдоминерам
Согласно ст. 259 Уголовного кодекса, фиктивное уведомление о заминировании:
наказывается лишением свободы на срок от 2 до 6 лет.
если оно повлекло тяжкие последствия или совершено повторно – наказывается лишением свободы на срок от 4 до 8 лет.
Кроме того, президент Владимир Зеленский 25 марта 2021 подписал закон "О внесении изменений в статью 259 Уголовного кодекса Украины об усилении ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан" № 1292-ІХ.
Она предусматривает, что карается лишением свободы на срок от 4 до 8 лет даже первое сообщение о якобы заминировании:
критически важных объектов инфраструктуры
или зданий и сооружений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти,
или учреждений здравоохранения,
или учебных заведений.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
В январе в Украине выросло количество псевдоминирований, в том числе и школ. По данным правоохранителей, большинство из них поступало с временно оккупированных территорий или России. По словам главы МВД Дениса Монастырского, фейковые сообщения о заминировании являются элементом гибридной войны против Украины.
СБУ разоблачила на Черкасщине сеть псевдоминеров. Одним из исполнителей был студент-первокурсник. "Минение" школ, колледжей, жилых домов и торгово-развлекательных центров происходило через закрытые Telegram-каналы, которыми управляют с территории РФ. Однако во всех случаях взрывчатки не обнаружили.
В Бердянске в декабре 2021 года в течение недели неизвестный несколько раз "минировал" учебные заведения. Оказалось, это дело рук 15-летнего подростка, ученика 9 класса одной из школ города. Он сделал это, чтобы подставить своего соперника – они влюбились в одну девушку. С этой целью школьник даже привлек хакера из РФ.