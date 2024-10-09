В Дании обязали учеников сдавать телефоны на время уроков: как работает политика 'школа без смартфонов'

Дания, которая всегда считалась лидером в использовании цифровых инструментов в образовании, одной из первых отходит от такой практики. Все больше школ страны внедряют политику "школы без смартфонов". Она предусматривает, что ученики обязаны сдавать телефоны до конца учебного дня.

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Об этом пишет Euronews. Такая политика набирает обороты по всей стране, поскольку педагоги наблюдают, какое влияние оказывает неограниченный доступ к смартфонам на учебу и социальное поведение учеников.

Как рассказал Бент Поульсен, преподаватель школы Trongårdsskolen в муниципалитете Конгенс-Люнгбю, ранее школьники могли иметь при себе телефоны, но их просили выключать их во время уроков. Многие не соблюдали правила, а телефоны звонили и жужжали, мешая урокам.

Педагоги тогда предложили школьному совету запустить пилотную программу по ограничению использования мобильных телефонов. А в феврале 2024 года агентство по контролю качества образования при Министерстве образования опубликовало 12 рекомендаций по использованию цифровых устройств в школах, в том числе запрет на использование мобильных телефонов и поощрение аналогового обучения.

"Мы увидели, что ученики перестали играть. Они перестали заниматься спортом. Это было очень печальное зрелище – видеть, как ученики просто сидят, ничего не делая. Они даже не разговаривают друг с другому. У многих развилась настоящая зависимость от мобильных телефонов", – сказал Поульсен.

Сейчас же, говорит педагог, запрет на мобильные телефоны он считает "лучшим решением" в своей карьере.

"Теперь мы снова видим счастливых и улыбающихся учеников. Мы действительно видим, как ученики разговаривают друг с другом, играют друг с другом, снова занимаются спортом. Ученики вернулись на правильный путь. Они узнают больше по этому новому правилу, чем раньше", – рассказал он.

Школьники, по словам учителя, сначала сопротивлялись новым правилам, но теперь увидели все преимущества такого решения.

"Сначала я была довольно раздражена, но чувствовала, что использую телефон в школе гораздо больше, чем следовало бы. Изменения очень помогли. Мы начали больше общаться с друзьями и заниматься чем-то вне школы, а не просто смотреть в телефон", – сказала 14-летняя Ева.

Исследователь из Копенгагенской школы дизайна и технологий Йеспер Балслев говорит, что не запрещая мобильные телефоны полностью, но ограничивая их использование в школах можно стимулировать различные виды деятельности у школьников.

Поульсен отметил, Trongårdsskolen, помимо запрета на мобильные телефоны, планирует ограничить использование компьютеров, чтобы "вернуться к старым временам, снова используя книги, чего мы не делали уже долгое время".

Как сообщал OBOZ.UA, в США уже 14 штатов приняли закон об ограничении смартфонов в школах.

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