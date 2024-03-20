В детских садах Житомира хотят закрыть около 40 групп: что будет с воспитателями

С 1 сентября 2024 года в Житомире планируется закрыть около 40 групп в детских садах. Это происходит из-за уменьшения количества детей, которые ходят в заведение дошкольного образования. В частности, из почти 9 тысяч воспитанников, ходит чуть больше 4 тысяч – некоторые болеют, другие отсутствуют из-за частых воздушных тревог. Поэтому в городе планируют объединять группы по возрасту.

Об этом в интервью "Суспільному" рассказала первая заместитель директора житомирского городского департамента образования Светлана Ковтуненко. Она заверила, что, несмотря на такую реорганизацию, сокращать воспитателей не будут, их наоборот сейчас не хватает, как и помощников и медицинских работников.

"Мы не планируем сокращать садики. Мы просто, поговорив с руководителями, увидели ситуацию: нельзя держать группы, не имея детей. Понятно, что штатное расписание любого садика зависит от количества групп и детей, посещающих садик. Поэтому у нас есть более 40 групп сокращения на следующий учебный год планово, а как будет фактически мы увидим на 1 сентября. Также у нас не хватает 21 воспитателя, медицинских работников, помощников воспитателей", – сообщила Ковтуненко.

Видео дня

Директор одного из детских садов рассказала, что сейчас в учебном заведении по спискам 281 ребенок, а реально ходит 125 дошкольников. По ее словам, посещаемость составляет 45%.

По словам воспитателей, им приходится объединять группы и работать вместе, ведь каждую может посещать по 5 воспитанников ежедневно.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что лучшая воспитательница Украины назвала проблемы детских садов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!