В Дії появился "Пакунок школяра", но украинские родители жалуются на проблему: что произошло
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В приложении Дія появился "Пакунок школяра", благодаря которому родители первоклассников могут получить единовременную денежную помощь в размере пяти тысяч гривен. Средства можно потратить на книги, канцтовары, школьные принадлежности, одежду и обувь для ребенка.
Об этом сообщили на официальном сайте Дії. Подать заявление на получение средств могут родители первоклассника, усыновители и законные представители ребенка – граждане Украины. Для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, заявление подает законный представитель офлайн в сервисном центре Пенсионного фонда Украины.
Как подать заявку на получение Пакунку школяра
Для тех, кто не имеет возможности подать заявление через "Дию", работают сервисные центры Пенсионного фонда.
Пакет школьника не будет выдан, если:
Сообщение об открытии приема заявок появилось на сайте в 15:30, однако украинские родители начали жаловаться в соцсети Threads, что сделать это невозможно. При оформлении документов указывается, что реестр недоступен, и предлагается попробовать подать заявление позже. Родители иронично отметили, что только украинцы могут "положить" приложение сразу после начала регистрации.
Редактор OBOZ.UA Наталья Савченко в этом году также имеет первоклассника и попыталась подать заявку на получение денежной помощи, однако столкнулась с той же проблемой.
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