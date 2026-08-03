В Дії появился "Пакунок школяра", но украинские родители жалуются на проблему: что произошло

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
1,0 т.
Родители первоклассников получат 5 000 грн через Дію
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В приложении Дія появился "Пакунок школяра", благодаря которому родители первоклассников могут получить единовременную денежную помощь в размере пяти тысяч гривен. Средства можно потратить на книги, канцтовары, школьные принадлежности, одежду и обувь для ребенка.

Об этом сообщили на официальном сайте Дії. Подать заявление на получение средств могут родители первоклассника, усыновители и законные представители ребенка – граждане Украины. Для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, заявление подает законный представитель офлайн в сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

Что можно купить на средства "Пакунку школяра"

Как подать заявку на получение Пакунку школяра

  1. Войти в приложение Дія.
  2. Откройте сервис "Помощь от государства".
  3. Выбрать "Пакунок школяра"
  4. Выбрать ребенка, который поступает в первый класс.
  5. Перейти к подаче заявления.
  6. Открыть Дія.Карту в одном из уполномоченных банков, если у вас ее еще нет.
  7. Выбрать Дія.Картку с открытым специальным счетом "Турбота для дитини" для зачисления помощи.
  8. Проверить данные и подписать заявление с помощью Дія.Підпис.

Для тех, кто не имеет возможности подать заявление через "Дию", работают сервисные центры Пенсионного фонда.

Пакет школьника не будет выдан, если:

  • ребенок не зачислен в первый класс, он повторно обучается или не начинает обучение в этом году;
  • если вы не планируете подавать заявление до 1 ноября;
  • Пенсионный фонд Украины или Министерство финансов Украины не подтвердили право на выплаты;
  • заявление на этого ребенка уже подал другой из родителей или законный представитель;
  • заявитель лишен родительских прав;
  • ребенок находится за границей или на временно оккупированной территории либо на территории активных боевых действий без даты деоккупации;
  • заявитель находится на временно оккупированной территории и не имеет статуса внутренне перемещенного лица.

Сообщение об открытии приема заявок появилось на сайте в 15:30, однако украинские родители начали жаловаться в соцсети Threads, что сделать это невозможно. При оформлении документов указывается, что реестр недоступен, и предлагается попробовать подать заявление позже. Родители иронично отметили, что только украинцы могут "положить" приложение сразу после начала регистрации.

Как подать заявку на получение "Пакунок школяра"
Можно ли получить "Пакунок школяра"

Редактор OBOZ.UA Наталья Савченко в этом году также имеет первоклассника и попыталась подать заявку на получение денежной помощи, однако столкнулась с той же проблемой.

Украинцы не могут зарегистрироваться для получения "Пакунку школяра"

Ранее OBOZ.UA сообщал, что сеть потрясло количество первых классов в школе в Киевской области.

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