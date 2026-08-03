В Дії появился "Пакунок школяра", но украинские родители жалуются на проблему: что произошло

В приложении Дія появился "Пакунок школяра", благодаря которому родители первоклассников могут получить единовременную денежную помощь в размере пяти тысяч гривен. Средства можно потратить на книги, канцтовары, школьные принадлежности, одежду и обувь для ребенка.

Видео дня

Об этом сообщили на официальном сайте Дії. Подать заявление на получение средств могут родители первоклассника, усыновители и законные представители ребенка – граждане Украины. Для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, заявление подает законный представитель офлайн в сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

Как подать заявку на получение Пакунку школяра

Войти в приложение Дія. Откройте сервис "Помощь от государства". Выбрать "Пакунок школяра" Выбрать ребенка, который поступает в первый класс. Перейти к подаче заявления. Открыть Дія.Карту в одном из уполномоченных банков, если у вас ее еще нет. Выбрать Дія.Картку с открытым специальным счетом "Турбота для дитини" для зачисления помощи. Проверить данные и подписать заявление с помощью Дія.Підпис.

Для тех, кто не имеет возможности подать заявление через "Дию", работают сервисные центры Пенсионного фонда.

Пакет школьника не будет выдан, если:

Главные истории дня

ребенок не зачислен в первый класс, он повторно обучается или не начинает обучение в этом году;

если вы не планируете подавать заявление до 1 ноября;

Пенсионный фонд Украины или Министерство финансов Украины не подтвердили право на выплаты;

заявление на этого ребенка уже подал другой из родителей или законный представитель;

заявитель лишен родительских прав;

ребенок находится за границей или на временно оккупированной территории либо на территории активных боевых действий без даты деоккупации;

заявитель находится на временно оккупированной территории и не имеет статуса внутренне перемещенного лица.

Сообщение об открытии приема заявок появилось на сайте в 15:30, однако украинские родители начали жаловаться в соцсети Threads, что сделать это невозможно. При оформлении документов указывается, что реестр недоступен, и предлагается попробовать подать заявление позже. Родители иронично отметили, что только украинцы могут "положить" приложение сразу после начала регистрации.

Редактор OBOZ.UA Наталья Савченко в этом году также имеет первоклассника и попыталась подать заявку на получение денежной помощи, однако столкнулась с той же проблемой.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что сеть потрясло количество первых классов в школе в Киевской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!