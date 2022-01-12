В Днепре аноним заявил о взрывчатке в школах и пригрозил всех убить: детей оставили на уроках

В среду, 12 января, неизвестный сообщил о заминировании всех школ в Днепре. В электронном письме аноним заявил, что устал терпеть.

Но из школ никого не эвакуировали – в департаменте гуманитарной политики горсовета решили, что дети продолжат учебу в обычном режиме. Горожан это возмутило.

В среду, 12 января, неизвестный разослал электронное письмо, в котором сообщил о якобы заминировании всех школ Днепра. Об этом сообщил Информатор со ссылкой на свои источники в полиции.

"Хочу вам сообщить, что все школы в Днепре заминированы, я убью вас и ваших родных. Я устал терпеть. Сегодня в течение учебного дня случится взрыв", – написал аноним и оставил название своего Telegram-канала.

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В департаменте гуманитарной политики Днепровского горсовета призвали не паниковать и сообщили, что эвакуации не было – уроки продолжились в обычном режиме.

"Стоп паника! В социальных сетях появилась информация о заминировании всех школ города. Ситуация в школах стабильна. Дети продолжают обучение в обычном режиме и остаются в классах", – говорится в сообщении в Telegram-канале департамента.

И добавили, что все службы города знают о ситуации, так что случае подтверждения информации о взрывчатке они готовы выезжать на место.

Горожан такое решение депратамента возмутило.

"Была бы стоп паника, если б наконец-то нашли этого шутника! А если правда заминировали? Кто тогда будет отвечать?", – возмутилась пользовательница Алена Жуланова.

"По-моему, очень часто сейчас начали приходить такие сообщения, а если реально заминируют? Будут ждать, пока рванёт?", – спросила пользовательница с ником fitness_anjela.

Еще одна пользовательница, Татьяна Трайно, тоже не поняла решения департамента.

"Что значит "стоп-паника"? Получено же сообщение! Гуманитарная политика на себя берёт ответственность и уверены, что это шутка? А если не шутка? Как так? Продолжаем учиться в обычном режиме, в смысле, вы шутите? Прекрасное решение", – написала она.

В пресс-службе ГСЧС Днепропетровской области "Суспільному" рассказали, что взрывотехники и полицейские в сопровождениии дежурного отделения спасателей объезжают школы.

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