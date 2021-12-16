В Днепре из садика пропала 4-летняя девочка: ее не искали, а маму заверили – забрал дедушка

В Днепре из детского сада исчезла 4-летняя воспитанница Каролина. Когда за ребенком пришла мама, ей сказали – девочку забрал дедушка.

Ребенка нашли прохожие в 2 км от заведения. В садике оправдываются тем, что "перепутали детей", – говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, докройте до конца страницы).

В Днепре из детского сада №28 исчезла 4-летняя Каролина. Около 18:00 она просто ушла – но в заведении этого не поняли. В садике маме девочки сказали, что ее уже забрал дедушка.

Женщина удивилась и перезвонила папе, но он слова воспитательницы возразил. Тогда она обратилась в полицию и сразу с подругой бросилась искать дочь.

Видео дня

Маленькую Каролину нашли прохожие на оживленном проспекте недалеко от торгового центра – почти в 2 км от садика. Люди вызвали полицию и передали им ребенка.

По словам патрульного полицейского Артема Тесли, девочка не казалась напуганной и даже улыбалась. Объяснила, что просто ушла домой.

"Охотно села к нам в автомобиль. Сказали, что поедем к маме. По дороге еще стишки рассказывала", – рассказал патрульный полицейский.

Воспитательница Каролины Татьяна Советкина оправдывается – была уверена, что девочку действительно забрал дедушка. Тогда именно дедушка пришел за Каролиной, но не за этой, а за другой девочкой с таким же именем – их перепутали. Воспитательница объяснила, что из-за карантина детей забирают не так, как обычно.

"Позвонили в домофон. Я же не могу других детей оставить. Открыла окошко в раздевалке, спросила, кого. Каролину. Перепутали просто. Не ту Каролину. Из другой группы. Такое совпадение. Такое роковое происшествие. Перепутали детей. Надо было одного ребенка выпустить, а выпустили другую", – говорит воспитательница Татьяна Советкина.

Директор садика Нила Ломако выписала выговор воспитательнице, нянечке и своей заступнице. Однако говорит, что они точно этого не желали. Все работают в заведении многие годы и этим случаем очень расстроены.

Отец маленькой Каролины возмущен тем, что родителей не пускают в здание садика. Говорит, так невозможно проследить, что с ребенком.

"В чате пишут родители, что мы уже внизу, выпускайте ребенка. Или просто нажимают на домофоне кнопку. Воспитатель выбирает из окна и таким образом идентифицирует ребенка. Можете представить, как это происходит в темно время суток", – отметил мужчина.

В управлении образования признали, что такой способ отдавить детей родителям является нарушением, поэтому директора тоже выписали выговор. Чиновники считают, что нужно усиливать контроль за передачей детей, когда за ними в садик приходят родители.

"И вообще о создании безопасной среды", – отметила начальница отдела городского управления образования Светлана Клявченко.

Но в детском саду №28 уже и принимают, и отдают детей только за подписью. Родители других малышей разделились на два лагеря – одни хотят больше контроля, другие винят в ситуации непослушную Каролину.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :