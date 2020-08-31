В Европе ученика без маски могут исключить: как страны подготовились к школе в условиях COVID-19

Многие европейские страны с началом учебного года, 1 сентября, вводят для учеников строгие карантинные ограничения. Например, в Германии ввели посменное обучение и обязательное ношение масок, а в отдельных районах страны тех, кто будет пренебрегать этими правилами, могут исключить из школы.

Об этом говорится в материале "Фактов". Так, самые строгие меры введены в земле Северный Рейн – Вестфалия, где заболевших COVID-19 больше, чем в других регионах Германии. На уроках и во время перемены ношение масок, начиная с пятого класса, здесь обязательно. Маски могут снимать только учителя на короткое время, когда обращаются к классу, стоя у доски. Учеников к доске не вызывают, они отвечают только с места.

У входа в школы проводится обязательная дезинфекция рук. В коридорах на полу наклеены стрелки, показывающие направление движения. Оно осуществляется строго в одностороннем порядке. Тех, кто не носит маски, намерены исключать из школ.

Как страны Европы подготовились к школе в условиях COVID-19

В федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн заявление о полном освобождении от личного присутствия на занятиях подали почти полторы тысячи учителей. Однако специальная комиссия удовлетворила только 30 из таких прошений. Всем учителям можно каждые две недели бесплатно сдавать тест на коронавирус.

Обязательное ношение масок там решили не вводить.

В Великобритании, как и в Германии, тоже нет единых правил. В Англии и Уэльсе дети приступят к занятиям 1 сентября. В Шотландии и Северной Ирландии учеба началась в августе. В средних школах ученики с 11 лет и старше должны носить маски в коридорах и прочих общих помещениях, где трудно соблюдать дистанцию. Однако окончательное решение могут принимать школьные администрации. Исключение составляют только школы в тех регионах, где введен локальный локдаун. Здесь маски обязательны на переменах и для учеников, и для учителей.

В Эстонии правительство предоставило школам полную свободу в выборе мер безопасности. Есть общие рекомендации, но они касаются только организации учебного процесса по сменам. При этом Минобразования предупредило о готовности немедленно перейти на заочную форму обучения в случае резкого увеличения случаев заражения коронавирусом в республике.

В Латвии правительство разработало три плана работы. Но на случай новой вспышки министерство образования составило три плана – от очного обучения до полного ухода школьников на удаленку. Пока ношение масок не обязательно. В сентябре рекомендуется один из учебных дней в неделю проводить занятия в интернете.

Во Франции все школьники с 11 лет и старше, а также учителя должны носить маски. Преподаватели должны следить за тем, чтобы дети несколько раз в день, находясь в школе, мыли руки или дезинфицировали их. Администрации школ обязали закупить одноразовые салфетки и дополнительные урны. Запрещено обниматься и здороваться за руку. Необходимо придерживаться дистанции в один метр.

В Испании детям, начиная с 6-летнего возраста, необходимо носить маски, мыть руки не меньше пяти раз в день и стараться по возможности соблюдать дистанцию в полтора метра. При входе в школу детям будут измерять температуру. Все поверхности в классах предписано регулярно дезинфицировать, а сами помещения – проветривать. В случае выявления у кого-то из учеников коронавируса на карантин отправляется весь класс вместе с учителями. Если это не помогает, временно закрывается вся школа.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что дети с 1-го по 4 класс не обязаны носить маски в школах Украины, однако должны соблюдать дистанцию ​​максимально, как только это возможно.

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