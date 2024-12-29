В Финляндии дети изучают медиаграмотность на протяжении всей учебы в школе: почему это важно

В Финляндии в школах детей с раннего возраста обучают медиаграмотности, эта дисциплина включена в учебные программы. Школьников обучают критически относиться к контенту в Интернете и социальным сетям, выявлять фейки и дезинформацию, а также создавать собственный контент.

Видео дня

Как пишет "Голос Америки " со ссылкой на AFP, национальная политика в сфере медиаобразования в Финляндии была разработана еще в 2013 году и обновлена в 2019 году, став основой для формирования критического отношения к медиа у людей всех возрастов.

В школах медиаграмотность интегрирована в предметы на протяжении всех лет обучения – с начальных классов до старших. В то же время неправительственные организации и библиотеки предлагают курсы по медиаграмотности взрослым и пожилым людям.

Министр образования Финляндии Андерс Адлеркройц заявил, что медиаграмотность имеет немаловажное значение для формирования устойчивости общества, и страна осознала это достаточно рано.

"По мере того, как традиционные медиа отвечают за все меньшую часть получаемой информации, становится особенно важно уметь критически оценивать то, что вы читаете", – сказал он.

У Финляндии 1340-километровая граница с Россией, поэтому, как считают чиновники, страна не застрахована от российской пропаганды и влияния дезинформации. Адлеркройц убежден, что страна еще не полностью опробована в этом вопросе.

Однако политика медиаграмотности в стране способствует и тому, что финны доверяют власти, общественным институтам, Вооруженным силам.

"Мы, финны, до сих пор очень сильно доверяем силам обороны, армии, полиции и правительству. Мы доверяем нашим политикам, а также доверяем медиа", – сказал он.

Ученики одной из школ в Хельсинки рассказали, что система образования научила их обнаруживать подозрительную информацию в сети, критически анализировать контент и проверять источники в TikTok, Snapchat и Instagram.

Ранее OBOZ.UA писал о 10 интересных фактах о старшей школе в Финляндии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!