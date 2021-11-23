В главном корпусе одесского университета Мечникова на лекции посыпались куски штукатурки. Фото

В одной из аудиторий Одесского национального университета им. И.И. Мечникова начали отпадать куски штукатурки. Это произошло прямо во время лекции.

Пострадавших нет. Информацию об инциденте разместил Telegram-канал одесского издания "Думская" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

ЧП произошло сегодня, 23 ноября, в главном корпусе ОНУ имени Мечникова на ул. Дворянской, 2. Прямо во время лекции в аудитории № 43 на первом этаже пошел трещинами свод оконной арки.

Затем стали отпадать куски штукатури – некоторые довольно увесистые. На фото очевидцев видно, что крупная трещина есть и на стене над аркой, а в одном месте тоже отпал кусок штукатурки. Пострадавших в результате инцидента нет.

Видео дня

Вероятно, это произошло из-за дорожных работ неподалеку. Сейчас как раз благоустраивают пешеходный участок Дворянской между университетом Мечникова и Одесской национальной академией пищевых технологий. Там сняли асфальт, насыпали щебень и песок, работает вибрационная техника.

Также студенты жалуются на то, что в аудитории еще и холодно – было всего +15.

В сентябре в университете уже было подобное ЧП. 1 сентября 2021 года в корпусе университета на Французском бульваре дной из аудиторий обрушился потолок – прямо во время лекции. Тогда тоже счастью, никто не пострадал.

Одесский университет Мечникова возобновил очное обучение с 15 ноября. Студенты были против, поскольку регион в "красной" зоне, к тому есть проблемы с отоплением.

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