'В группе всего 2 ребенка. Что вы делаете с детьми дома, люди?' Крик души украинки вызвал дискуссию в сети

В сети разгорелась дискуссия на тему, стоит ли вести детей в садик в посленовогодний период. Все началось с обращения украинки к родителям после того, как из группы ее сына на занятия пришли только двое малышей.

Девушка с никнеймом dariamakukh опубликовала видео в социальной сети TikTok. Она рассказала, что привела ребенка в садик в начале января, и искренне удивилась тому, что в группе так мало детей. Пользователь спросила у родителей, почему они оставляют детей дома в будние дни, когда большинство взрослых должно было работать.

Однако в комментариях мнения пользователей разделились: одни пишут о том, что мама родила детей для себя, а не чтобы сдавать ее в садик, а другие поддерживают автора и напоминают, что садик – это развитие и социализация.

"Сегодня 5 января. В группе всего двое деток. Что вы делаете дома с детьми, люди?" – спрашивает автор в своем видео.

Однако в комментариях им напоминают и о церковном празднике, и о том, что воспитатели тоже люди и имеют право на отдых и праздники. Некоторые даже обвиняют в том, что автор думает только о том, чтобы куда-то отдать ребенка.

Кто-то спрашивает, не жалко ли им своих детей, что постоянно водят их в садик, не дают отдохнуть и насладиться праздниками и временем с семьей.

Однако есть и те, кто поддержал пользователя, и написал о том, что садик – это развитие, общение с детьми, социализация. Детям интересно проводить время с другими детьми, так почему бы их не водить туда, если заведение работает.

Также в комментариях написала одна из воспитательниц. Она поддержала маму и подтвердила, что садик работает и с радостью ждет своих воспитателей.

