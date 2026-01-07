В Украине набирают популярность детсады на предприятиях: как они работают

В Украине набирают популярностьдетские сады на предприятиях, ясли для детей от одного года и центры педагогического партнерства. Всего по стране сейчас функционирует более 100 новых типов локаций дошкольного образования.

Об этом сообщила заместитель министра образования и науки Анастасия Коновалова в эфире телемарафона. По ее словам, как родителям, так и общинам удобно иметь сады на предприятиях. Ведь дети находятся рядом в безопасности, община обеспечивает зарплатами, а бизнес организует другие услуги.

"Сады на предприятии – сегодня это услуга, которая пользуется спросом, потому что родителям это очень удобно, они приходят на работу, детей оставляют рядом, где спокойно, потому что дети в безопасности. А общинам это также очень выгодно, потому что здесь идет софинансирование бизнеса и общины - община платит зарплаты, а бизнес организует все другие услуги", – сказала Коновалова.

Такие центры особенно популярны в прифронтовых регионах, где родителям нужна поддержка. Кроме того, общины активно открывают ясли для детей от одного года.

Напомним, в Украине также появляются мобильные детсады, которые предоставляют образовательные услуги детям в транспортном средстве или в специально приспособленном стационарном помещении. Предполагается, что там будет работать мобильная команда педагогов. Дошкольные учреждения будут создаваться при условии отсутствия возможности возведения садов в территориальной доступности.

Главными задачами такого заведения станут удовлетворение прав детей на образование, создание безопасной образовательной среды и налаживание взаимодействия с родителями на принципах педагогики партнерства.

