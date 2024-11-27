В Грузии из национальных экзаменов изъяли вопрос о борьбе с российским имперством: почему возмущены историки и что говорит Минобразования

В Грузии по национальным экзаменам по истории исключили вопрос о восстании против российского имперства в первой половине XIX века. Это касается событий, ставших ответом на аннексию Грузии и ликвидацию ее государственности.

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Изменения вызвали возмущение среди работников образования, сообщает News Georgia. В частности, историк Темо Папаскири охарактеризовал такие действия политически мотивированными.

"Режим сегодня настолько антигрузинский и настолько пророссийский, что это практически продолжение той пророссийской политики, которую они проводили все это время", – сказал Папаскири.

Кроме того, значительно урезали программу по грузинскому языку и литературе.

Министерство образования заявило, что изменения являются интересами абитуриентов. По словам ведомства, экзаменационные тесты теперь охватывают только обязательную школьную программу.

"Учебная программа не изменилась, и из программы не было исключено ни одного произведения. Новая программа ЕНИ основывается только на обязательной литературе, предусмотренной национальной учебной программой", – говорится в сообщении.

Там добавили, что список обязательной литературы пересматривается с привлечением экспертов. Минобразования пообещало предложить добавить произведения, исчезнувшие из плана экзаменов, а также те, которые в дальнейшем будут способствовать формированию национально-патриотических ценностей у абитуриентов.

В то же время оппозиционная президент Грузии Саломе Зурабишвили уверена, что изменения стали отражением государственной политики, направленной на вытеснение национально-патриотических идей.

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