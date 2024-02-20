В Харькове ликвидируют единственный в Украине университет гражданской защиты

В Харькове ликвидируется Национальный университет гражданской защиты Украины. Сейчас все студенты и преподаватели переведены в Черкассы для дальнейшего обучения. Новый набор в учебное заведение отныне будет осуществляться не по всем специальностям.

Ликвидационную комиссию будет возглавлять временно исполняющий обязанности ректора университета генерал Виктор Гвоздь, передает медиа "Думка". Там, в частности, отметили, что уже отменена подготовка пиротехников и экстремальных психологов. Поступить на эти специальности теперь можно будет только во Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности.

В учебном заведении сказали, что имущество университета, расположенное в Харькове, будет передано другим структурам. В частности, две пожарные части будут переведены в управление Харьковского гарнизона Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Что известно о НУГЗУ

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НУГЗУ – единственное в системе государства учебное заведение, где готовят специалистов по всем специальностям и образовательным программам для гражданской защиты Украины и других стран. Его основание началось с пожарно-технических курсов, впоследствии учебное заведение получило статус техникума, а в 2009-м стало университетом.

В ЗВО готовили специалистов по пяти направлениям: гражданской защиты, оперативно-спасательных сил, социально-психологической, пожарной безопасности, техногенно-экологической безопасности. Также на базе вуза действовал учебно-научно-производственный центр, кафедра военной подготовки и обособленное структурное подразделение университета – Черкасский институт пожарной безопасности имени Героев Чернобыля.

Соискатели высшего образования могли учиться по более чем тридцати образовательным программам.

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