В Харькове первоклассникам выдали рюкзаки с сюрпризами: родители хвастаются фото

В Основянском районе состоялись праздничные мероприятия для будущих первоклассников. Дети получили школьные рюкзаки с канцелярией, которая понадобится им в дни обучения.

Видео дня

Об этом сообщил Харьковский городской совет. Кроме того, для будущих школьников провели игры и конкурсы с аниматорами, а к родителям обратилась глава райадминистрации Анна Головчанская, которая пожелала успехов в учебе, положительных эмоций и мирного неба.

В сети уже появились фото рюкзаков, а родители высказали свои положительные отзывы от такой инициативы.

"В Харькове первоклассникам дали рюкзаки, которые наполнены нужными штучками для школы. Девочкам – одни, мальчикам другие. Не перестаю любить этот город".

"Эти мелкие, продуманные детали говорят больше, чем большие слова. Когда забота становится заметной в простых вещах – именно тогда город становится домом, который любишь сердцем".

"В пригороде Харькова также выдали, но всем одинаковые. Там не то, что на год хватит канцелярии, а года на три".

"Они такие классные, видела для девушек с поняшками".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в одном из городов Украины все школьники с 1 сентября будут питаться бесплатно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!