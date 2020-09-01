В Харькове школьники собрались на массовый праздник, забыв о карантине. Видео
В Харькове 1 сентября, несмотря на карантинный запрет проведения школьной линейки ко Дню знаний, учеников собрали на массовом мероприятии в парке.
Очевидцы выложили в сети видео толп школьников, которых, считают они, организаторы действия подвергли опасности заразиться коронавирусом (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Так, мероприятие в связи с началом учебного года провели в городском центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького.
Как видно на кадрах, там собралось множество учеников с родителями и педагогов, при этом о соблюдении социальной дистанции не идет и речи.
Несмотря на массовое скопление людей, которое не просто в учебных заведениях, а и вообще в Украине запрещено правилами адаптивного карантина, харьковчане пребывают на празднике без масок. Дети свободно общаются с одноклассниками, смеются.
Ранее OBOZREVATEL рассказал о том, какие ограничения и в каких регионах Украины будут действовать относительно учебного процесса в 2020 году, и как в таких условиях ученики и студенты празднуют нынешний День знаний.