У Харкові школярі зібралися на масове свято, забувши про карантин. Відео

У Харкові 1 вересня, незважаючи на карантинну заборону проведення шкільної лінійки до Дня знань, учнів зібрали на масовому заході в парку.

Очевидці виклали в мережі відео натовпів школярів, яких, вважають вони, організатори дійства піддали небезпеці заразитися коронавірусом (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, захід через початок навчального року провели в міському Центральному парку культури і відпочинку імені М. Горького.

У Харкові проігнорували карантин і влаштували масовий захід до Дня знань

Як видно на кадрах, там зібралося багато учнів із батьками і педагогів, водночас про дотримання соціальної дистанції не йдеться.

Незважаючи на масове скупчення людей, яке не просто в навчальних закладах, а й взагалі в Україні заборонено правилами адаптивного карантину, харків'яни перебувають на святі без масок. Діти вільно спілкуються з однокласниками, сміються.

Святкування Дня знань у Харкові

Раніше OBOZREVATEL розповів про те, які обмеження і в яких регіонах України будуть діяти щодо навчального процесу в 2020 році і як у таких умовах учні та студенти святкують нинішній День знань.