В Харькове внезапно продлили каникулы: отдыхать будут три недели

В Харькове школьникам продлили осенние каникулы. В целом их отдых вместо одной недели продлится три.

В этом году харьковские учащиеся ушли на каникулы ранее – еще с 18 октября. Рекомендацию продлить каникулы ранее получили заведения всего региона.

В Харькове каникулы в школах продлили еще неделю – до 7 ноября. Как говорится в сообщении пресс-службы на сайте горсовета, "чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции".

В общей сложности осенний отдых школьников затягивается уже на три недели. Каникулы стартовали еще 18 октября, неделей раньше, чем указано в графике Министерства образования и науки. Затем отдых продлили на неделю, и вот теперь – еще.

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Такая же ситуация в области. 30 октября заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Михаил Черняк в эфире "Суспільного" сообщил, что школам региона рекомендовали с 1 ноября продлить каникулы. Как и в самом Харькове, тамошние ученики тоже отправились отдыхать с 18 октября.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Школы Николаева должны перейти на дистанционное обучение. Онлайн-формат вводится уже с этого понедельника, 1 ноября. Решение об этом было принято накануне, 31 октября. Речь идет пока об одной неделе.