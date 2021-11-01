В Харькове внезапно продлили каникулы: отдыхать будут три недели
В Харькове школьникам продлили осенние каникулы. В целом их отдых вместо одной недели продлится три.
В этом году харьковские учащиеся ушли на каникулы ранее – еще с 18 октября. Рекомендацию продлить каникулы ранее получили заведения всего региона.
В Харькове каникулы в школах продлили еще неделю – до 7 ноября. Как говорится в сообщении пресс-службы на сайте горсовета, "чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции".
В общей сложности осенний отдых школьников затягивается уже на три недели. Каникулы стартовали еще 18 октября, неделей раньше, чем указано в графике Министерства образования и науки. Затем отдых продлили на неделю, и вот теперь – еще.
Такая же ситуация в области. 30 октября заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Михаил Черняк в эфире "Суспільного" сообщил, что школам региона рекомендовали с 1 ноября продлить каникулы. Как и в самом Харькове, тамошние ученики тоже отправились отдыхать с 18 октября.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Школы Николаева должны перейти на дистанционное обучение. Онлайн-формат вводится уже с этого понедельника, 1 ноября. Решение об этом было принято накануне, 31 октября. Речь идет пока об одной неделе.
С понедельника, 1 ноября, школы Киева должны учиться дистанционно – в связи с тем, что Киев перешел в "красную" зону. В онлайн-формате должны учиться учащиеся с 1 по 11 класс. Если ситуация с коронавирусом улучшится, ограничения могут ослабить – для учащихся 1-4 классов и при условии 100% привитого коллектива заведения.
Количество работников школ, сделавших по меньшей мере одну прививку от коронавируса, превысило 90%. Из них почти 70% уже полностью вакцинированы. Такие данные, по состоянию на 1 ноября, сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.