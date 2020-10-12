В Харькове выступили против призыва Шкарлета о досрочных каникулах в школах

Харьковский горсовет выступил против досрочного начала каникул в школах без официального решения правительства.

Как передает Kharkiv Today, директор Департамента по образованию Харьковского горсовета Ольга Деменко в понедельник, 12 октября, заявила, что школьники продолжат учиться в обычном режиме, пока не будет соответствующего указа Кабмина или Министерства образования.

Она подчеркнула, что не планирует прислушиваться к рекомендациям и.о. министра образования Сергея Шкарлета, который выступил с таким призывом в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с COVID-19.

"Почему с 15-го? [октября] Почему с четверга? Детей полтора месяца учили и давай закрывать. То, что касается детей, нужно делать взвешенно и мудро. Если будет указ Министерства и постановление Кабмина, мы выполним это постановление. Пока, кроме комментариев в Telegram, что не является официальной информацией, мы ничего не получали", – сказала Деменко.

Она также назвала ситуацию в школах Харькова стабильной и сообщила, что на дистанционном обучении находятся менее 2% классов.

Отметим, наибольшее количество случаев коронавируса 11 октября, как и предыдущие дни, зарегистрировано в Харьковской области – 741.

Как писал OBOZREVATEL, 11 октября и.о. министра образования Сергей Шкарлет предложил ввести каникулы в школах с 15 по 30 октября, а также перевести студентов вузов и других учебных заведений на дистанционную форму обучения с 15 октября по 15 ноября.

Ожидается, что официально эти решения будут одобрены на заседании Кабинета министров во вторник, 13 октября.