В Харьковской области существенно увеличилось количество украиноязычных школьников: обнадеживающая статистика

В Харьковской области увеличилось количество школьников, которые общаются на украинском языке. В частности, среди опрошенных детей 43% из них говорят на государственном на переменах, в 2022 году таких учеников было всего 11%. В то же время подростков, говорящих на русском, было 28% и стало 4%.

Об этом рассказала начальник управления Государственной службы качества образования в Харьковской области Светлана Вольянская в комментарии медиа Слободской край. Она отметила, что всего было опрошено 1433 учителей, школьников и родителей из 16 общин.

Также на 10-11% увеличилось количество участников образовательного процесса, которые считают украинский язык родным – 93% педагогов, 84% старшеклассников и 84% родителей.

Кроме того, школьники стали выбирать больше украинского контента в интернете и показатель таких увеличился с 48% до 57%. Тех детей, которые общаются государственным в сети, стало больше на 30%.

7% школьников до сих пор предпочитают онлайн-общение на русском и 13% – использование русскоязычного контента.

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Несмотря на то, что в школе количество украиноязычных детей увеличилось, показатель тех, кто общается государственным вне учебного процесса, остался постоянным – 10–11% школьников из сел и 6–7% из городов. До 35–38% учеников общаются как на украинском, так и на русском одинаково.

6% подростков сообщили о предвзятом отношении своего окружения к украинскому языку.

Вольянская пояснила, что существенное влияние на языковое развитие ребенка имеет то, на каком языке говорят в семье. Большинство респондентов отметили, что общаются только на украинском. Однако, согласно опросу, 21% в семейном кругу говорит на обоих языках (в 2022 году было 15%). Приблизительно 10% используют преимущественно русский (в 2022 году было 11%).

69% старшеклассников выразили желание дополнительно развивать или улучшать свои знания по украинскому языку, однако только 42% из них фактически воспользовались такой возможностью.

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