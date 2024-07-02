В Херсонской области планируют возобновить офлайн-уроки с 1 сентября. Что известно

Ученики некоторых школ Херсонской области смогут снова сесть за парты с 1 сентября 2024 года. Власти города планируют создать безопасные условия для проведения офлайн-уроков в пяти учебных заведениях до начала нового учебного года.

Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин на официальной странице в Telegram. Он отметил, что в прошлом году удалось обустроить укрытие в 24 школах.

"В настоящее время в Херсонской области готовятся работать 186 учреждений общего среднего образования. Ожидаем, что там будут учиться около шестидесяти тысяч учеников. Имеем в планах на этот учебный год частично вернуть детей за школьные парты. Для этого рассматриваем возможность возобновить обучение в смешанной форме в пяти учебных заведениях", – написал чиновник.

Он добавил, что такие школы расположены в безопасных общинах и они имеют самые простые укрытия. Кроме того, при восстановлении 28 поврежденных российскими снарядами учебных заведений в 18 уже предусмотрено строительство укрытий.

"В целом в прошлом учебном году удалось обустроить 24 укрытия в учебных заведениях. И в планах на этот год – создать безопасные условия еще в трех школах", – говорит Прокудин.

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