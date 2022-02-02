В Хмельницком доцент выставила аспиранту "прайс" за защиту диссертации: хотела $11 тыс.

В Хмельницком задержали доцентку кафедры одного из вузов. Женщина как раз получила часть взятки, которую требовала с аспиранта.

Доцентка хотела получить $11 тыс. – за успешное обучение и защиту диссертации. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, на вымогательстве и получении неправомерной выгоды разоблачили доцента кафедры одного из вузов Хмельницкого.

По данным следствия, женщина требовала от аспиранта, будущего доктора философии (PhD) – $11 тыс. "за успешное прохождение обучения и защиту кандидатской диссертации".

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Доцента задержали сразу после того, как она получила первый "транш" – $4 тыс. Купюры были помечены специальной краской, которую можно увидеть под ультрафиолетом. Следы краски и "высветили" правоохранители на ладони женщины.

Ее действия квалифицировали по ч. 3 ст. 368 УК Украины "Принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом".

Максимальное наказание, которое грозит доцентке: тюремное заключение сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет, с конфискацией имущества.

Подозрение ей еще не объявили. Когда это сделают, изберут меру пресечения. Разоблачили женщину при процессуальном руководстве Хмельницкой областной прокуратуры. О каком вузе Хмельницкого идет речь, в Офисе генпрокурора не указали.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :

26 января Кабинет министров обнародовал постановление, которым утвердил порядок присуждения и лишения ученой степени доктора философии (PhD). Вузы и научные учреждения получили больше полномочий по этому вопросу. В то же время правительство усилило и их ответственность за принятые решения по присуждению степени.