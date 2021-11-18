В Хмельницком учительница физкультуры травила детей: с матами выгоняла с уроков, доводила до тахикардии

В Хмельницком осудили учительницу физкультуры за систематический буллинг. Она бранилась на детей нецензурными словами, изгоняла с уроков, занижала оценки и отказывала в медицинской помощи.

О травле учеников этой учительницей в суде рассматривали два дела. В обоих случаях ее признали виновной.

В горрайонном суде Хмельницкого рассмотрели два дела об издевательствах над детьми учительницы физкультуры школы №7.

Согласно материалам дел, буллинг продолжался с 2019 года. В первом деле речь идет о таких случаях травли:

Учительница занижала ученице оценки , аргументируя это тем, что она отличница.

Позже эту же девочка выгнала девочку из спортивного зала, кричала, насмехалась, угрожала вызвать полицию.

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Отмечается, что поэтому девочка категорическая отказывается ходить на уроки физкультуры. А согласно выводу практического психолога, "находится в тревожном состоянии, скована, напряжена".

Во втором деле речь идет о таких случаях:

Учительница заставляла ученицу бегать и ходить по кругу . Поэтому девочке стало плохо, кроме того, она чувствовала себя униженной.

У ученицы на уроке поднялось давление, появилась тахикардия, она побледнела. Но учительница проигнорировала ее потребность в медицинской помощи.

Учительница выгнала ученицу с урока, вытолкнув за дверь, и сопровождала свои действия нецензурной лексикой. Девочка испугалась и начала задыхаться. Из-за этого случая у нее потом ухудшился сон, появилось "состояние высокой тревожности" перед учительницей.

В обооих делах упоминается, что пострадавшие – ученицы 8 Б класса. В каждом случае учительницу признали виновной, она должна уплатить по 850 грн штрафа и 454 грн судебного сбора. В суд преподавательница не явилась, о причинах своего отсутствия не сообщила.

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