В Хмельницком учительница физкультуры травила детей: с матами выгоняла с уроков, доводила до тахикардии

Светлана Кузьменко
Светлана Кузьменко
Моя Школа
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Согласно материалов дел, учительница издевалась над детьми с 2019 года

В Хмельницком осудили учительницу физкультуры за систематический буллинг. Она бранилась на детей нецензурными словами, изгоняла с уроков, занижала оценки и отказывала в медицинской помощи.

О травле учеников этой учительницей в суде рассматривали два дела. В обоих случаях ее признали виновной.

В горрайонном суде Хмельницкого рассмотрели два дела об издевательствах над детьми учительницы физкультуры школы №7.

Согласно материалам дел, буллинг продолжался с 2019 года. В первом деле речь идет о таких случаях травли:

  • Учительница занижала ученице оценки, аргументируя это тем, что она отличница.

  • Позже эту же девочка выгнала девочку из спортивного зала, кричала, насмехалась, угрожала вызвать полицию.

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Отмечается, что поэтому девочка категорическая отказывается ходить на уроки физкультуры. А согласно выводу практического психолога, "находится в тревожном состоянии, скована, напряжена".

Школа №7 в Хмельницком

Во втором деле речь идет о таких случаях:

  • Учительница заставляла ученицу бегать и ходить по кругу. Поэтому девочке стало плохо, кроме того, она чувствовала себя униженной.

  • У ученицы на уроке поднялось давление, появилась тахикардия, она побледнела. Но учительница проигнорировала ее потребность в медицинской помощи.

  • Учительница выгнала ученицу с урока, вытолкнув за дверь, и сопровождала свои действия нецензурной лексикой. Девочка испугалась и начала задыхаться. Из-за этого случая у нее потом ухудшился сон, появилось "состояние высокой тревожности" перед учительницей.

В обооих делах упоминается, что пострадавшие – ученицы 8 Б класса. В каждом случае учительницу признали виновной, она должна уплатить по 850 грн штрафа и 454 грн судебного сбора. В суд преподавательница не явилась, о причинах своего отсутствия не сообщила.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • В Полтаве трое 10-летних школьников избили первоклассницу. А один из мальчиков залез ей под белье. Однако наказали только маму одного из школьников – она должна выплатить 850 грн штрафа.

  • В Австралии в одной из католических средних школ произошел скандал из- за юбок учениц. Несколько 8-классниц поставили на колени и измерили длину юбок. К тому же "процедуру" провели публично. Сделали это, потому что их юбки слишком короткие и "отвлекают" учителей-мужчин и учеников.

  • В Индии учитель физики поставил ученика на колени и избил палкой – за то, что тот прогулял урок. Кто-то из одноклассников пострадавшего снял избиение на видео и выложил в соцсети. Ролик стал вирусным и возмутил пользователей. В школе начали расследование.