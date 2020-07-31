В Кабмине сказали, какие школы закроют на карантин с 1 сентября

В Украине с 1 сентября на карантин будут закрывать школы только в "красных" карантинных зонах.

Об этом сказано в заявлении пресс-службы Кабинета министров Украины.

"С 1 сентября 2020 года в Украине откроются все школы. Однако, если эпидемиологическая ситуация в районе не будет удовлетворять требованиям Министерства здравоохранения, образовательные учреждения будут вынуждены закрыть на карантин.

Закрывать школы будут только в районах "красной зоны" – где высокий показатель заболеваемости атипичной пневмонией", – сказано в заявлении правительства.

Как писал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что учебный год в Украине в условиях пандемии COVID-19 начнется вовремя – с 1 сентября.