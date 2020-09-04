В каких городах Украины школьники будут учиться дистанционно с 7 сентября: полный список
В населенных пунктах Украины, которые попадают в "красную" зону карантина, учебный процесс в школах происходит исключительно дистанционно.
Согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, с 7 по 20 сентября на дистанционное обучение перейдут школы следующих городов и районов:
Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
города Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;
город Дубно и Костопольский район Ровенской области;
города Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;
Великобурлукский район Харьковской области;
город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области.
Бобровицкий район Черниговской области.
В то же время, до 13 сентября будут оставаться закрытыми школы в таких городах и районах:
Городенковский район Ивано-Франковской области;
город Острог и Радивиловский район Ровенской области.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 7 сентября начнут действовать новые зоны адаптивного карантина из-за коронавируса.
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