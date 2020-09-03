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Учені назвали ймовірних розповсюджувачів COVID-19 у школах

19т
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Учені з Каліфорнійського університету з'ясували, що найбільш ймовірними розповсюджувачами коронавірусної хвороби COVID-19 серед школярів можуть бути учні старших класів.

Результати їхнього дослідження опубліковані на сайті MedRxiv. Так, під час експерименту вчені змоделювали ситуацію в школах після зняття карантину і з'ясували, що восени може різко зрости кількість заражень серед педагогів старших класів: у 40,7% з них можуть виникнути симптоми СOVID-19.

Фахівці стверджують, що поширення патогена серед дітей молодшого віку нижче, ніж у колективі старших школярів. Прогнози засновані на даних, згідно з якими діти молодші від 10 років удвічі менше сприйнятливі до інфекції, ніж школярі старшого віку.

Старшокласники можуть бути найімовірнішими розповсюджувачами COVID-19 в школах

Старшокласники можуть бути найімовірнішими розповсюджувачами COVID-19 в школах

Відзначається, що знизити рівень заражень можна, зменшивши кількість учнів у класі. Як стверджують дослідники, в середній і старшій школі кількість учнів за сприятливого сценарію не повинна перевищувати 10 осіб. До того ж у класах початкової школи може одночасно перебувати до 20 учнів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, багато європейських країн з початком навчального року, 1 вересня, ввели для учнів суворі карантинні обмеження. Наприклад, у Німеччині ввели позмінне навчання і обов'язкове носіння масок, а в окремих районах країни тих, хто буде нехтувати цими правилами, можуть відрахувати зі школи.

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Автор
Ольга Ліпич Ольга Ліпич
Тема
Коронавірус
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