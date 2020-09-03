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Ученые назвали вероятных распространителей COVID-19 в школах

11.7т
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Ученые из Калифорнийского университета выяснили, что самыми вероятными распространителями коронавирусной болезни COVID-19 среди школьников могут быть старшеклассники.

Результаты их исследования опубликованы на сайте MedRxiv. Так, во время эксперимента ученые смоделировали ситуацию в школах после снятия карантина и выяснили, что осенью может резко возрасти число заражений среди педагогов старших классов: у 40,7% из них могут возникнуть симптомы СOVID-19.

Специалисты утверждают, что распространение патогена среди детей младшего возраста ниже, чем в коллективе старших школьников. Прогнозы основаны на данных, согласно которым дети младше 10 лет в два раза меньше восприимчивы к инфекции, нежели школьники старшего возраста.

Старшеклассники могут быть самыми вероятными распространителями COVID-19 в школах

Старшеклассники могут быть самыми вероятными распространителями COVID-19 в школах

Отмечается, что снизить уровень заражений можно, уменьшив число учеников в классе. Как утверждают исследователи, в средней и старшей школе количество учащихся при благоприятном сценарии не должно превышать 10 человек. При этом в классах начальной школы может одновременно находиться до 20 учеников.

Как сообщал OBOZREVATEL, многие европейские страны с началом учебного года, 1 сентября, ввели для учеников строгие карантинные ограничения. Например, в Германии ввели посменное обучение и обязательное ношение масок, а в отдельных районах страны тех, кто будет пренебрегать этими правилами, могут исключить из школы.

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Автор
Ольга Липич Ольга Липич
Тема
Коронавирус
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