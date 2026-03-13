'В каком классе тебя выгнали бы из школы?' Простой тест по украинскому языку озадачил сеть

Учительница украинского языка, помогающая выпускникам готовиться к Национальному мультипредметному тесту (НМТ), распространила опрос, содержащий по одному заданию из программы каждый год обучения. Значительная часть пользователей призналась в неудаче уже в самом начале.

Причиной стала задача для первоклассников по общему количеству букв в украинском алфавите. Тест, который преподаватель опубликовала в социальной сети TikTok, уже собрал почти 100 тысяч просмотров.

Первый класс: Сколько букв в украинском алфавите? (Ответ – 33)

Второй класс: Слово "КИЕВ" пишется с большой или с маленькой буквы? (Ответ – с большой)

Третий класс: укажи, какое слово является существительным: бегать, школа, красиво? (Ответ – школа)

Четвертый класс: Какая часть речи обозначает действие предмета? (Ответ – глагол)

Пятый класс: Сколько падежей имеет украинский язык? (Ответ – 7)

Седьмой класс: Как называется предложение, которое имеет одну грамматическую основу? (Ответ – простое предложение)

Восьмой класс: Какие члены предложения называют второстепенными? (Ответ – приложение, определение и обстоятельство)

Девятый класс: Какая морфема стоит перед корнем? (Ответ – приставка)

Десятый класс: Как называется функциональный стиль, в котором пишут заявления и приказы? (Ответ – официально-деловой стиль)

Одиннадцатый класс: Какой раздел языка изучает правила построения словосочетаний и предложений? (Ответ – синтаксис)

Пользователи в комментариях называют разные классы, где они не знали ответ на тот или иной вопрос, однако чаще всего можно встретить, что больше всего озадачил вопрос по программе первого класса.

"Ну, если бы не выгнали с первого, то доучилась бы до конца", "Меня бы с первого выгнали", – пишут в комментариях.

