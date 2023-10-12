В каких регионах Украины учителя лучше и хуже всего прошли независимое тестирование. Статистика

Только из семи областей 100% украинских учителей смогли пройти независимое тестирование по украинскому языку и литературе. По математике самый высокий показатель – 75% в Тернопольской области (12 из 16 педагогов).

Такую статистику предоставили в Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО). Там отметили, что лишь немногим более 42% педагогов по математике перешли на второй этап и почти 91% по украинскому языку и литературе.

Худший показатель математики в Закарпатской области – только 17,6% учителей прошли первое испытание, за ней следует Херсонская – 20%, третье место с конца разделили между собой Волынская и Ривненская области – 6 с 21 педагога.

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Порог от 33 до 40% перешагнули Днепропетровская, Житомирская, Киевская, Одесская, Полтавская и Черновицкая области.

От 41 до 50% получили учителя Винницкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черниговской областей.

С украинского языка и литературы результаты заметно лучше. В 100%-м составе прошли во второй этап 8-м учителей Донецкой, 22 Ивано-Франковской, 3 Луганской, 42 Львовской, 14 Сумской, 4 Херсонской и 15 Черниговской областей.

Все остальные области имеют результат выше 75%, кроме Черновицкой, где на втором этапе прошли чуть более 61% педагогов.

Напомним, участники независимого оценивания, которые по итогам первого этапа набрали менее 60% от максимального количества баллов, не сдали экзамен и не допускаются к дальнейшей сертификации.

Первая часть состояла из 90 вопросов в виде тестов и продолжалась три часа. Вторая предусматривает 80 утверждений для учителей математики и 85 для украинского языка и литературы.

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