В Казахстане ученик элитной школы прыгнул с 11 этажа: пришел в юбке и его насильно отвели к психологу

В столице Казахастана Алматы покончил с собой школьник. Восьмиклассник пришел на школьный бал, посвященный книгам о Гарри Поттере, в юбке.

Это возмутило куратора бала, и она насильно отвела парня к психологу. В тот же день школьник прыгнул с 11-го этажа, сообщает казахстанское издание КазТАГ.

Трагедия произошла в Назарбаев интеллектуальной школе химико-биологического направления (НИШ) в столице Казахастана Алматы. 27 октября в школе устроили тематический бал, посвященный книгам британской писательницы Джоан Роулинг о юном волшебнике Гарри Поттере.

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Ученик 8-го класса ради шутки пришел на мероприятие в юбке. Куратора бала такой креатив возмутил и она отвела его на принудительную беседу с школьным психологом.

Они поговорили, а после школьник прыгнул с 11 этажа. Подросток погиб.

В администрации школы заявили, что с их учеником "во внеурочное время" произошел "несчастный случай".

"В настоящее время ведется следствие. В интересах несовершеннолетнего ребенка школа не может разглашать дополнительную информацию и давать комментарии", – сообщили в школе.

Однако после того, как новость о гибели парня и ее обстоятельствах распространилась, в НИШ передумали насчет комментариев. Там стали активно открещиваться от тематического бала и юбки.

"Это не вечеринка была. Это было обычное внутришкольное мероприятие, которое у нас бывает в неделю два-три раза. Это было после обеда, в три часа. Откуда вообще взяли эту юбку? Везде эту юбку мусолят. Вообще, он не был в юбке. Что за разговоры?", – заявила представитель пресс-службы школы Жанар Адамбаева в комментарии КТК.

Принудительной беседы с психологом, по словам Адамбаевой, не могло быть.

"У нас нет такого, чтобы взять ребенка и за руку повести к психологу. Психолог постоянно на связи с детьми", – заверила представительница школы.

В департаменте полиции Алматы сообщили, что начали расследование по статье 105 Уголовного кодекса Казахстана – доведение до самоубийства.

"Назарбаев Интеллектуальные школы" – проект бессменного президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Это элитные учебные заведения, которые стали открывать в стране с 2009 года. Заявляется, что их задачей является развивать мышление и интеллект ребенка. Принимают в НИШ на конкурсной основе, желающих поступить очень много – это шанс получить хорошее среднее образование. На учеников таких учреждений тратят в шесть раз больше государственных средств, чем на учащихся обычных средних школ.

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