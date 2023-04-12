В КГГА рекомендовали закончить обучение в школах 30 июня: когда состоится последний звонок

В Киеве последний звонок предложил провести 16 июня. При этом завершить образовательный процесс в разных формах в столице планируется 30 июня.

Соответствующее письмо по завершению учебного года 2022/2023 обнародовал Департамент образования и науки КГГА. Об этом сообщает издание Вечерний Киев.

Так, в Департаменте рекомендуют завершить обучение по классно-урочной системе и провести День последнего звонка 16 июня. А с 19 по 30 июня проводить индивидуальные и компенсаторные занятия и консультации.

Согласно письму, документы об образовании выпускникам и выпускницам 9-х и 11-х классов рекомендуют выдать 21-23 июня.

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В мае-июне столичным школам предложили изменить привычные уроки в классах для выпускников на индивидуальное групповое обучение. А также создать условия для очного обучения большему числу учащихся. То есть перенести начало уроков на более раннее время, что позволит организовать проведение уроков в несколько смен.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве уже принимают заявления о приеме ребенка в первый класс коммунальных школ. Документы отправить может один из родителей.

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