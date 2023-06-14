В КГГА рассказали, когда в школах Киева прозвучит последний звонок

В этом году из-за угрозы блекаута зимние каникулы продолжались до 27 января, из-за чего был продлен учебный год. Последний звонок для учащихся прозвучит в разных заведениях среднего образования 15 или 16 июня.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Пятая часть столичных школьников сейчас находится за границей.

"В этом году из-за угрозы блекаута зимние каникулы были продлены до 27 января, из-за чего офлайн обучение в школах Киева завершится 16 июня, а последний звонок для учащихся прозвучит в разных заведениях среднего образования 15 или 16 июня", – сообщили в пресс-службе.

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По словам заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского, учителя многое сделали для того, чтобы обеспечить качественный образовательный процесс в столице. Около двух третей юных киевлян учились в своих школах очно.

"Кроме того, из образовательного процесса не выпали и остальные дети, которые учились в онлайн формате из разных уголков мира. В целом среди школьников Киева пятая часть сейчас находится за границей", – заявил Мондриевский.

Он сообщил, что единых рекомендаций, кроме мер безопасности, учебным заведениям не предоставляли, поэтому каждая школа будет отдельно выбирать удобный и безопасный формат выпускных. Он также подчеркнул, что только из 9 и 11 классов в этом году выпускается около 50 тысяч школьников.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр образования Оксен Лесной заявлял, что переход на 12-летнюю школьную систему в Украине должен состояться в 2027 году.

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