В Минобразования ответили, переведут ли школы в Украине на 12-летнюю учебу с 2024 года

Переход на 12-летнюю систему школьного образования в Украине должен пройти в 2027 году. Об ускоренном переходе на 12-летку речь пока не идет.

Об этом сообщил министр образования Оксен Лисовой. По его словам, переход должен состояться в рамках реформы Новой украинской школы.

Однако для него необходимо иметь утвержденный государственный стандарт о профильной старшей школе, сейчас его только разрабатывают. Также переход потребует немалых средств, которые сейчас в бюджете не предусмотрены.

"Поэтому такие изменения на 2024 год сейчас не планируются. Кроме того, по моему мнению, мы не можем говорить об ускорении перехода на 12-летнюю школу как основного инструмента для преодоления образовательных потерь. Для этого нужны более комплексные решения, поиском которых уже занимаемся командой", – отметил Лесной.

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Следует отметить, что двенадцатилетка является "евроинтеграционным шагом", поскольку большинство стран Европы применяют именно такую систему обучения. 11-летка осталась только в России и Беларуси.

Напомним, в Киеве последний звонок предложили провести 16 июня, но завершить образовательный процесс в разных формах в столице планируют 30 июня.

Согласно письму Департамента образования и науки КГГА, документы об образовании выпускникам и выпускницам 9-х и 11-х классов рекомендуют издать 21-23 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Киеве школы с 27 марта начали прием заявлений о зачислении детей в первые классы. Представить документы можно до 31 мая;

– 52% украинцев считают, что учить русский язык в школах не стоит ни в коем виде. 33% респондентов ответили, что изучению этого языка можно посвящать меньше времени (или столько же), сколько другим иностранным языкам (например, английскому, немецкому).

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