В Киеве с 27 марта начнут принимать заявления о зачислении первоклассников в школы: какие документы нужны

В Киеве школы с 27 марта начнут прием заявлений о зачислении детей в первые классы. Подать документы можно будет до 31 марта.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Те, кто не зарегистрирован в столице, смогут подать документы с 1 сентября.

"Киевские школы начнут прием заявлений в первые классы с 27 марта и продлятся до 31 мая. Родители будущих первоклассников смогут подать все необходимые документы в электронном виде", – говорится в сообщении.

В КГГА уточнили, что зачисление детей будет производиться на основании заявления одного из родителей будущих первоклассников, предоставленных собственноручно или сканированных копий или фотокопий. Документы должны подтверждать место жительства малыша, одного из его родителей (или заменяющих их) на территории обслуживания заведения.

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"Обращаем внимание: если до 31 мая у родителей нет возможности получить медицинскую справку для ребенка, это не является основанием для отказа в зачислении. Оригиналы документов и медицинские справки подаются в учебное заведение не позднее 18 августа 2023 года включительно", – уточнили в КГГА,

В пресс-службе добавили, что с 1 июня те, кто не зарегистрирован в Киеве или хочет обучать своего ребенка не по месту обслуживания заведения, могут подать документы на свободные места в любые школы столицы. В случае если количество заявок будет превышать количество свободных мест, зачисление состоится методом слепой жеребьевки.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области в этом учебном году весенние каникулы пройдут в разные сроки. При этом часть учебных заведений региона не планирует прерывать учебный процесс.

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