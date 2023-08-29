В КГГА рассказали, сколько школьников в Киеве будут учиться офлайн с 1 сентября

В Киеве с 1 сентября 240 тысяч школьников будут учиться офлайн. Это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриивский, передает пресс-служба КГГА. На сегодняшний день в 417 школах столицы обустроены укрытия.

"240 тысяч – это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году, когда только 94 тысячи родителей решили отправить детей на офлайн-обучение. Это говорит о большом доверии к тому, что делают власти столицы, о том, что мы все правильно делаем в плане обучения и защиты детей. И это при том, что в прошлом учебном году две трети дней прошли с прерыванием уроков из-за воздушной тревоги, а каждая четвертая ночь была без сна по тем же причинам", – отметил Мондриивский.

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Он также отметил, что в этом году основное внимание городские власти уделили ремонтам и модернизации укрытий ради приведения их в необходимое состояние в соответствии с требованиями и увеличением количества мест.

На сегодняшний день из 420 школ столицы 417 имеют укрытия, в которых удалось обеспечить около 190 тысяч мест.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве учебный год в столичных школах продлится с 1 сентября по 31 мая. Формат обучения каждое учебное заведение будет выбирать самостоятельно.

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