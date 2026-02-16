В Киеве массово объединяют школы и детсады: что известно

В Киеве детские сады и школы временно объединяются, чтобы дети могли продолжать очное обучение даже при условиях повреждения критической инфраструктуры. В столице без отопления осталось 315 зданий – более 30% от общего количества образовательных учреждений, среди которых 163 детсада и 141 школа.

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский. По его словам, самая сложная ситуация в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском и Печерском районах. В то же время в Оболонском, Подольском и Святошинском районах теплоснабжение в учебных заведениях стабильное.

"Наша задача – сохранить образовательный процесс. Для этого рассматриваем временное объединение учебных заведений, а точнее – образовательную миграцию одного заведения в помещение к другому со своими учителями и воспитателями. Там, где сейчас отсутствует тепло, рядом есть школы и садики с надлежащими условиями, которые принимают детей из соседних учреждений. Это позволяет сохранить очный формат обучения в безопасной среде", – сказал Мондриевский.

Он также добавил, что город системно и слаженно реагирует на последствия вражеских обстрелов, однако приоритет остается неизменным – безопасность детей и непрерывность образовательного процесса.

В частности, чиновник привел в пример опыт Днепровского района, где гимназия № 11 работает как опорный "пункт несокрушимости", оснащенный мобильной котельной. Заведение приняло в свои помещения учеников начальной школы № 103 – с 10 февраля 87 учеников 1–4-х классов вернулись к очному обучению в теплых и безопасных условиях.

Такую же практику, по словам Мондриевского, применили в лицее № 141 "Образовательные ресурсы и технологический тренинг", где учатся дети начальной школы № 182.

Аналогично организовано сотрудничество между учреждениями дошкольного образования. В частности, пока в детском саду № 44 налаживают систему отопления, почти 40 его воспитанников временно находятся в помещении детсада № 559.

"Важно обеспечить комфорт для детей и спокойствие для родителей. Сады и начальная школа – самые маленькие и уязвимые категории. Поэтому именно их перемещением занимаемся в первую очередь. Если эта практика докажет свою эффективность, главы районов будут предлагать решения для других учреждений, оказавшихся в зоне риска завершения отопительного сезона. КГГА будет координировать процесс и помогать налаживать межрайонное взаимодействие. Город имеет возможности, чтобы дети продолжали учиться очно", – подчеркнул заместитель председателя КГГА.

