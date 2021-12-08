В Киеве откроют ІТ-университет: студентам обещают три варианта оплаты обучения и деньги на стартапы

В Киеве создают ІТ-университет – SET University. Поступить в него можно будет уже в следующем, 2022 году.

Во время обучения студенты смогут привлечь инвестиции в развитие своих стартапов, а после выпуска – получить работу. Об этом пишет The Page.

Новый технологический университет в Киеве будет называться SET University. SET – аббревиатура трех слов на английском языке: Science (наука), Enterpreneurship (предпринимательство), Technology (технологии).

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Университет SET University создали IT-предприниматель, соучредитель Roosh Ventures Сергей Токарев и Киевская школа экономики. Они презентовали свой вуз 7 декабря 2021 года.

Студенты SET University будут защищать свои идеи, разрабатывать бизнес-планы, запускать стартапы и работать с реальными кейсами ИТ-компаний. В общем, будуть развивать умения, необходимые для IT-предпринимателей.

Дипломная работа у студентов будет в виде презентация идеи или проекта стартапа и защита перед инвесторами. На базе SET University также создадут венчурную студию, которая будет инвестировать в самые успешные стартапы студентов.

Учредители называют одной из своих целей стопроцентное трудоустройство студентов после окончания университета. Но рассчитывают также и на то, что выпускники смогут основать собственный успешный стартап и привлечь в него инвестиции.

В SET University будут преподавать, в частности, такие дисциплины, как:

Artificial Intelligence;

Machine Learning;

Big Data;

Internet of Things.

Финальный список еще определят после анализа потребностей абитуриентов и ІТ-рынка. Но основатели обещают, что преподавателями и менторами в университете будут топ-менеджеры украинских и иностранных ИТ-компаний. Правда, конкретные имена пока не называют.

В SET University планируют дать студентам несколько вариантов оплаты обучения:

Income share agreement – договор о распределении дохода. Это значит, что платить за обучение можно будет процентом по своей зарплате в ИТ-компании в течение нескольких лет после окончания университета. Обычная форма оплаты – стоимость будет такой же, как и других программ Киевской школы экономики. Гранты и стипендии (кто их будет предоставлять и как получать, пока не разглашают).

Соучредитель Roosh Ventures Сергей Токарев говорит, что его глобальная цель – изменить мышление в украинской технологической отрасли с аутсорсингового на продуктовое (не выполнять заказы других компаний, а самим создавать IT-продукты. – Ред.) и "создать новую экономику".

"Я хочу сделать украинских айтишников не только своими руками, но и генерировать идеи и воплощать их в жизнь. Я хочу, чтобы студенты были практиками", – пояснил Сергей Токарев.

Президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов в свою очередь отметил, что они хотят, чтобы SET University стало новым заведением – которое будет и учить по-новому.

"Мы покажем пример, какими должны быть университеты в ИТ, и таким образом изменим систему. Киев никогда не имел университетов, которые бы доминировали в мире. Мы хотим это изменить. Мы хотим создать такой университет, который бы соответствовал высокому уровню ИТ в Украине", – отметил он на презентации университета.

Поступить на бакалаврские и магистерские программы можно будет уже в 2022 году. В общей сложности в первый год планируют набрать 150 студентов.

Компания Gradus по заказу учредителей SET University провела исследования по IT-специалистам и IT-образованию в Украине (результаты представили во время презентации). Опросили 45 респондентов – менеджеров украинских IT-компаний. Результаты такие:

73% респондентов считают, что на IT-рынке Украины не хватает квалифицированных специалистов;

более 73% респондентов считают, что наиболее квалифицированные молодые специалисты при выходе на рынок труда те, кто учился и в университете и на IT-курсах ;

более 91% опрошенных отметили, что IT-индустрия должна вовлекаться в создание образовательных проектов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Студенты Харьковского национального университета строительства и архитектуры 2 декабря вышли на протест. Они требовали, чтобы их альма-матер не присоединяли к другому вузу. В знак протеста они сложили макеты своих проектов и сожгли их.