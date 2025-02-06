В Киеве учительница подралась с учеником, а в Житомире воспитательница дергала малышей: образовательный омбудсмен отреагировала на вопиющие случаи

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик призвала администрацию заведения дошкольного образования держать на контроле ситуацию, которая произошла в детском саду Житомира. Там воспитательница дергала детей за капюшон, когда они были на улице и при входе в заведение, отряхивая ноги веником.

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В сообщении в Facebook Службы Уполномоченного по защите образовательных прав говорится, что Лещик направила запросы для выяснения деталей обстоятельств происшествия и меры реагирования на этот случай. Образовательный омбудсмен подчеркнула, что такое поведение недопустимо, а любое насилие или жестокое поведение неприемлемо.

"Держать эту ситуацию на контроле. Такое поведение недопустимо. Любое насилие, жестокое обращение с человеком, унижение его чести и достоинства, где бы оно ни произошло и кем бы ни было совершено, – неприемлемо. Любые физические карательные методы оказывают негативное влияние на психо-эмоциональное состояние ребенка как сейчас, так и в дальнейшем. Должны сделать все необходимое, чтобы не разрешить повторение таких ситуаций в будущем", – говорится в сообщении.

Кроме того, в сети распространилось и видео с неэтичным поведением школьника и учителя в учебном заведении Киева. Как выяснилось, на уроке ученик громко слушал музыку, на что педагог сделала замечание. Это привело к драке между ними. Для выяснения событий в этом случае Лещик также направила запросы с просьбой провести проверку.

Образовательный омбудсмен отметила, что в настоящее время растет количество случаев насилия между самими детьми, между детьми и работниками учебных заведений, между родителями и работниками учреждений.

Чиновница подчеркнула, что как учителя, так и дети имеют определенные законом взаимные права и обязанности. Они обязаны уважать достоинство, права, свободы и законные интересы всех граждан, в том числе всех участников образовательного процесса, соблюдать этические нормы.

Напомним, воспитательница детского сада №58 в Житомире таскала детей за капюшон и избивала веником, когда они были на улице. Как выяснилось, это была группа раннего возраста, посещаемая дошкольниками до трех лет. В заведении продолжается служебное расследование действий воспитательницы, руководителя, воспитателя-методиста и практического психолога.

Впоследствии стало известно, что воспитательница была уволена. Также в городе проводятся совещания с руководителями всех дошкольных учебных заведений. В то же время, усилится контроль за деятельностью образовательных учреждений и внедрены дополнительные тренинги для педагогического персонала во избежание подобных ситуаций.

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