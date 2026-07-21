В Киеве учительницу лицея оштрафовали на 3400 грн за мультфильм на русском языке

В Киеве оштрафовали учительницу лицея за нарушение языкового законодательства. Педагог во время урока в первом классе использовала фрагмент мультфильма на русском языке.

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Об этом сообщается на странице в Facebook Уполномоченной по защите государственного языка. Омбудсмен Елена Ивановская вынесла постановление о наложении штрафа в размере 3400 гривен.

В службу языкового омбудсмена обратился отец ученика, ветеран российско-украинского конфликта, сообщив о нарушении языковых прав детей в образовательном процессе. Входе рассмотрения материалов педагог признала факт нарушения.

"Использование языка государства-агрессора, в частности в сфере образования, является грубым и недопустимым нарушением законодательства. Ученики первого класса не должны защищать свои языковые права от взрослых. Это обязанность учебного заведения, администрации и педагогических работников – обеспечить образовательный процесс на государственном языке", – подчеркнул представитель Уполномоченной Игорь Спиридонов.

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По результатам рассмотрения материалов был составлен акт и протокол об административном правонарушении. Штраф был уплачен в тот же день.

В соответствии со статьёй 21 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", образовательный процесс в учебных заведениях осуществляется на государственном языке. Украинский язык должен быть языком обучения, повседневного общения педагогов с учениками, официальных мероприятий, воспитательной работы, объявлений и всей публичной коммуникации учебного заведения.

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