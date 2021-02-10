В Киеве закрыли школы и детсады из-за снегопада: власти назвали даты

Власти Киева решили закрыть школы и детские сады 11 и 12 февраля из-за снегопадов и прогнозов об ухудшении погодных условий в указанные даты.

Об этом заявил исполняющий обязанности первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский, сообщается на сайте КГГА. Он пояснил, что это позволит разгрузить транспортные пути и минимизировать парковки вдоль дорог.

В Киеве закрыли школы и детсады

"В ближайшие два дня погодные условия в Киеве ухудшатся, а количество осадков увеличится. В связи с этим столичные власти решили закрыть садики и школы 11 и 12 февраля. Также руководство столицы обратилось к руководителям частных компаний и госучреждений с пониманием отнестись к этой ситуации и учесть родителям вынужденное отсутствие на рабочем месте как дистанционную работу", – сказано в сообщении.

По словам Мондриевского, количество педагогического персонала вместе с детьми в Киеве составляет почти 500 тысяч человек, поэтому решение закрыть школы и детсады существенно разгрузит дороги и даст возможность технике беспрепятственно убирать снег.

В то же время в Департаменте образования и науки добавили, что все педагогические коллективы в ближайшие два дня готовы организовать дистанционное обучение.

Ранее в Киеве детям разрешили остаться дома из-за ухудшения погодных условий, однако школы и детсады продолжали работу.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 февраля ограничили движение по нескольким трассам и запретили въезд крупногабаритного транспорта в Киев.