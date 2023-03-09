В Киевской области все школы 9 марта будут работать дистанционно
В Киевской области в четверг, 9 марта, все школы будут работать дистанционно. Такое решение обусловлено ситуацией с безопасностью и массированным ракетным ударом врага, который состоялся в ночь с 8 и 9 марта.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Жителей региона призвали не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
"9 марта школы Киевщины работают дистанционно. Такие рекомендации приняты Департаментом образования и науки Киевской областной военной администрации. Решение обусловлено ситуацией с безопасностью и массированным ракетным ударом врага, который состоялся в ночь с 8 и 9 марта. Оно касается всех образовательных учреждений любых форм собственности", – рассказали в пресс-службе.
В Киевской ОВА добавили, что заведениям дошкольного образования рекомендовано работать в режиме дежурных групп.
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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве подать заявление о приеме ребенка в первый класс коммунальных школ можно будет с 27 марта. Документы отправить может один из родителей.
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