'В Киевской Руси разговаривали на русском!' Учительница химии рассказала о возмутительной дискуссии с коллегами в школе Киева

Учительница химии одной из киевских школ Анна Аринархова рассказала о возмутительной дискуссии с коллегами. По ее словам, все педагоги на переменах якобы разговаривают на русском. Более того, недавно она услышала, что "украиноязычные разделяют страну своими требованиями говорить исключительно на украинском языке".

В качестве аргумента коллега ей сказал, что "в Киевской Руси разговаривали на русском". Об этом педагог написала на своей странице в Facebook.

Педагог признается, что долго держалась и не вступала в конфликт на тему языка, однако не выдержала, когда услышала высказывание о том, что "страну разделяют украиноязычные", а не наоборот.

"Потому что парадокс в том, что русскоязычные, которые на 12-м году войны упорно пользуются языком оккупантов, страну почему-то не разделяют. А разделяют, видите ли, украиноязычные!" – пишет автор сообщения и добавляет, что она считает педагогов, которые пользуются русским, преступниками и соучастниками агрессии, потому что они подпитывают чужой язык там, где должен господствовать свой.

"Ведь спич, что в Киевской Руси говорили на русском – это же буквально нарратив об "одном народе". И это непосредственное доказательство того, что русский язык открывает широченные ворота российской пропаганде", – уверена педагог.

