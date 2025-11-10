В Украине предложили ввести платное обучение и подготовительные курсы для детей, которые не владеют украинским языком

В Украине предложили ввести плату за обучение в начальной и средней школе для детей, которые не владеют государственным языком, а также ввести для них подготовительные курсы. Это стало реакцией на тревожные результаты исследования, которое провела Государственная служба качества образования Украины совместно с Уполномоченным по защите государственного языка. Согласно ним, 82% детей в школах Киева говорит на русском не только на переменах, но и отвечают на уроках.

Эти предложения на своих страницах в Facebook обнародовали украинская писательница и военнослужащая Валерия Бурлакова и основатель Ukraїner, журналист Богдан Логвиненко, который недавно вступил в ряды ВСУ. Сообщения стали вирусными и по состоянию на утро 10 ноября собрали около 5 тысяч лайков и сотни распространений.

По словам Богдана Логвиненко, если родители не могут взять на себя минимальную ответственность и обезопасить своих детей от русского языка, русскоязычного контента и русской культуры, что убивает, то есть просто воспитывать их на украинском – образование для них не должно обеспечиваться бесплатно. Ведь это ненормально, что несмотря на войну, украиноязычные дети чувствуют себя в меньшинстве.

"Любишь русское и отравляешь этим будущее поколение – плати за это", – уверен он.

По мнению же Валерии Бурлаковой, для детей, которые не владеют государственным языком стоит создавать подготовительные классы, где они будут изучать язык учебного процесса, чтобы в дальнейшем могли полноценно принимать в нем участие.

"Пусть родители четко понимают: они обрекают ребенка на еще один год обучения – необходимый и безальтернативный, чтобы он мог понимать единый государственный язык и отвечать также на нем. И что из-за их выбора ребенок пойдет в первый класс позже", – объясняет она свою позицию и добавляет, что это стандартная практика в других странах. Например, в Финляндии, Швеции, Норвегии, Франции, Канаде, Эстонии дети, которые не владеют государственным языком, сначала проходят подготовительные классы или языковую интеграцию – год, иногда два, – чтобы потом учиться вместе со всеми.

Результаты опроса учеников Киева

Как отмечает заместитель руководителя Секретариата Уполномоченного по защите государственного языка Сергей Сиротенко, в Киеве, по оценке учеников, 24% учителей во время уроков и 40% во время перерывов нарушают языковой закон – применяют негосударственный язык.

Для сравнения, средняя цифра по Украине – 14% на уроках и 21% – на переменах.

Среди учеников, которые общаются на негосударственном языке на уроках – это 66%, а на переменах 82%.

В целом по Украине эти цифры также ниже: на уроках - 40%, на переменах - 52%.

При этом только 18% столичных школьников отметили, что говорят исключительно на украинском языке.

