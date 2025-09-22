В Китае госпитализировали школьника, который выполнял домашнее задание 14 часов подряд: его руки превратились в ''куриные лапки''. Фото

В Китае 11-летнего мальчика по имени Лянлян из провинции Чанша госпитализировали в больницу из-за непрерывного выполнения домашнего задания в течение 14 часов. К 11 вечера мальчик стал возбужденным, у него появилось учащенное дыхание, головокружение, головная боль и онемение конечностей, что превратило его пальцы на "куриные лапки".

Как пишет сайт Oddity Central, его родители весь день присматривали за ним, чтобы он закончил все задания, которые не успел сделать летом. Однако состояние сына вечером напугало их, они запаниковали и отвезли его в местную больницу, где ему поставили диагноз респираторные проблемы из-за гипервентиляции.

Врачи надели мальчику дыхательную маску и поручили ему регулировать дыхание. По словам медиков, респираторное расстройство у школьника было вызвано слишком быстрым и глубоким дыханием, которое было связано с эмоциональным стрессом.

Кроме проблем с дыханием у мальчика также зафиксировали онемение конечностей и "куриные когти на руках", пишет сайт scmp.com. Это также произошло из-за непрерывного писания и держания в руках ручки.

По данным Центральной больницы Чанша, только их педиатрическое отделение неотложной помощи в августе госпитализировало более 30 подростков с подобными симптомами, что в десять раз больше по сравнению с другими месяцами.

