В Китае мужчина получил сердечный приступ, помогая сыну с уроками: в стране возобновили дискуссии о нагрузке на школьников

Ольга Липич
Моя Школа
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В Китае мужчина получил сердечный приступ, помогая сыну с уроками: в стране возобновили дискуссии о нагрузке на школьников

В китайской провинции Чжэцзян 40-летний мужчина едва не умер от сердечного приступа после того, как помогал сыну-подростку со сложным домашним заданием из школы. Мужу стало плохо, и его госпитализировали.

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Этот инцидент возобновил дискуссии о большом давлении на учеников и родителей, пишет South China Morning Post. Мужчина по фамилии Чжан в тот вечер помогал сыну, который готовился к вступительным экзаменам в старшие классы средней школы.

Он почувствовал трудности с дыханием и боль в груди. Врачи провели операцию, а сердечный приступ объяснили ишемической болезнью сердца, часто усиливающейся вследствие стресса.

В Китае мужчина получил сердечный приступ, помогая сыну с уроками: в стране возобновили дискуссии о нагрузке на школьников

Чжан контролировал успеваемость сына в школе и каждый вечер устраивал дополнительные практические занятия. Подросток чувствовал сильное давление, поэтому отношения с отцом были напряженными. Мужчина также возил сына на занятия в другие школы.

Как сказано в материале, это еще один случай, когда родителей в Китае госпитализируют из-за того, что они чрезмерно озабочены обучением своих детей. В феврале 2024 года другому мужчине диагностировали заболевание глаз после того, как он перенервничал, когда заставлял сына-первоклассника делать домашнее задание.

В 2018 году 33-летняя мать из восточной провинции Цзянсу перенесла инсульт после того, как разозлилась на дочь за то, что она слишком долго заканчивала домашнее задание перед сном.

В Китае мужчина получил сердечный приступ, помогая сыну с уроками: в стране возобновили дискуссии о нагрузке на школьников

Многие учителя делегируют контроль за домашними заданиями родителям, поэтому китайцы часто рассматривают успеваемость своих детей как отражение их собственного успеха. Они обычно воспринимают национальный вступительный экзамен в колледж, известный как гаокао, как единственный путь построить свою будущую жизнь и карьеру.

Китайский эксперт по образования Линг Цзунвэй посоветовал родителям управлять своими эмоциями, чтобы создать для своих детей более здоровую учебную среду и поощрить их брать ответственность за свои домашние задания и успеваемость.

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