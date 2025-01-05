В Китае мужчина получил сердечный приступ, помогая сыну с уроками: в стране возобновили дискуссии о нагрузке на школьников

В китайской провинции Чжэцзян 40-летний мужчина едва не умер от сердечного приступа после того, как помогал сыну-подростку со сложным домашним заданием из школы. Мужу стало плохо, и его госпитализировали.

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Этот инцидент возобновил дискуссии о большом давлении на учеников и родителей, пишет South China Morning Post. Мужчина по фамилии Чжан в тот вечер помогал сыну, который готовился к вступительным экзаменам в старшие классы средней школы.

Он почувствовал трудности с дыханием и боль в груди. Врачи провели операцию, а сердечный приступ объяснили ишемической болезнью сердца, часто усиливающейся вследствие стресса.

Чжан контролировал успеваемость сына в школе и каждый вечер устраивал дополнительные практические занятия. Подросток чувствовал сильное давление, поэтому отношения с отцом были напряженными. Мужчина также возил сына на занятия в другие школы.

Как сказано в материале, это еще один случай, когда родителей в Китае госпитализируют из-за того, что они чрезмерно озабочены обучением своих детей. В феврале 2024 года другому мужчине диагностировали заболевание глаз после того, как он перенервничал, когда заставлял сына-первоклассника делать домашнее задание.

В 2018 году 33-летняя мать из восточной провинции Цзянсу перенесла инсульт после того, как разозлилась на дочь за то, что она слишком долго заканчивала домашнее задание перед сном.

Многие учителя делегируют контроль за домашними заданиями родителям, поэтому китайцы часто рассматривают успеваемость своих детей как отражение их собственного успеха. Они обычно воспринимают национальный вступительный экзамен в колледж, известный как гаокао, как единственный путь построить свою будущую жизнь и карьеру.

Китайский эксперт по образования Линг Цзунвэй посоветовал родителям управлять своими эмоциями, чтобы создать для своих детей более здоровую учебную среду и поощрить их брать ответственность за свои домашние задания и успеваемость.

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