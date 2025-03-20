В классе должно быть от 24 до 30 учеников: украинцев возмутили изменения, которые хотят ввести в лицеях

В Украине возникла дискуссия из-за намерений парламента принять изменения в закон, предусматривающие, что наполняемость классов старшей профильной школы должна составлять от 24 до 30 учеников. Украинцы считают, что это похоронит сельское образование, а учителя не будут успевать уделять внимание всем ученикам.

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Речь идет про проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О полном общем среднем образовании". Он предполагает усовершенствование механизмов формирования сети лицеев.

Что предлагают в законопроекте

В документе указано, что местные власти при формировании сети лицеев должны предусмотреть функционирование не менее 12 групп учеников одного года обучения при изучении отдельных учебных предметов (интегрированных курсов) по трем профилям обучения.

Отмечается, что наполняемость классов старшей профильной школы должна составлять не менее 24 и не более 30 учеников. Однако, если количество учеников классе уменьшается, это не является основанием для закрытия класса до завершения учебного года.

Также авторы законопроекта предлагают унормировать возможность получать в лицее базовое среднее образование.

Почему украинцы раскритиковали инициативу

В сети Facebook родители и учителя подвергли сомнению такую инициативу парламента. Они считают, что 24-30 учеников в классе – слишком много, чтобы уделить каждому внимание на уроке. Этот шаг будет толкать родителей все чаще обращаться к репетиторам или вовсе вывозить детей за границу.

То есть, школы по селам, поселкам закрывают, понижение до гимназий или начальных школ. Приятного мало от таких горе-реформ. Заграница ждет ученическую молодежь.

У нас уже забрали по селам 10-11 классы. Всех отправляют в райцентр, а сколько времени понадобится, чтобы до него доехать никого не интересует.

Вот и тратятся родители на репетиторов! Ибо ребенку будет уделено внимание, объяснено, отработано! А при количестве 30 учащихся в классе – это очень тяжело делать и невозможно. Это просто издевательство над детьми, учителями и родителями!

А потом – учителя бездари и научить ничему не могут, поэтому все обращаются к репетиторам. Конечно, в классах более 15-20 учеников вообще трудно чему-то учить, особенно с темпераментами нынешних детишек.

Это средство, чтобы закрыть школы в селах и небольших городах. Часть учителей станет безработными. А на качество обучения повлияет негативно.

Также украинцы отмечают, что, поскольку речь идет о сети лицеев, целесообразнее было бы сделать в таких заведениях институтскую систему преподавания: лекционные и практические занятия, а профильные предметы преподавать с разделением на подгруппы.

В лицеях должна быть институтская система преподавания. Лекционные и семинарские или практические занятия. Профильные предметы с разделением на подгруппы. Уроки должны быть парными (ленты). Обязательно практика по профилю во время летних каникул. Возможно разделение на группы по желанию родителей на платной основе, но считать только зарплату и налоги. Такая схема была разработана с 1992 года в школе, где работал директором, было 4 профиля обучения. Обязательно нужно заключить договора с вузами, согласно профилям. Это позволит учащимся принимать участие в олимпиадах институтов.

В комментариях также пишут, что психологи советуют, чтобы в классе было не больше 15-20 учеников. В одном из лицеев, как рассказала в комментариях украинка, в классах по 12 детей.

А психологи говорят: до 20!

В лицеях? То есть на каждого ученика учитель за один урок может выделить примерно 1 мин внимания, максимум! А качество обучения?

Чтобы был толк от лицеев, то в классах должно быть по 12 учеников. Именно так в школе в Германии, где учится мой сын. Простые расчеты: в четырех 9-х классах обучалось примерно 120 учеников, а в два 10-х взяли примерно 42-44 ученика и обучающиеся на уровне А (высший), посещают уроки, где до 10-ти учеников в классе. А в один 11-й класс возьмут после сдачи экзаменов только 15 учеников. И эти ученики, по окончании 12-13 классов, смогут пойти учиться в университете. В 11 классе ученики выберут себе основные предметы для изучения и дополнительные. Вот здесь действительно качество образования.

Это вершина некомпетентности и упорного не понимания процесса индивидуального усвоения учебного материала – школьный колхоз, совдеповские классы казарменного типа! Следует исходить из того, что учитель должен уделить среднестатическому ученику 4-5(!) минут во время урока, кому-то больше, кому-то меньше, но на 4-5 минут нужно рассчитывать. Тогда наполняемость классов лицеев, а это старшие классы, должна быть 10 учеников, при чем урок иностранного языка – 5 учеников!

И открытие прямого пути к репетиторству, потому что обнять харизмой и мотивированностью такое количество учащихся невозможно.

Как сообщал OBOZ.UA, директор Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи Элла Либанова сказала, что когда в школе учится по 10–12 учеников, то дети не получают качественного образования. Обычно малое количество школьников наблюдается в сельских учебных заведениях, где один учитель может преподавать несколько предметов.

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