В классе может быть 60 детей, но очень тихо: учительница назвала разницу между украинскими и китайскими школьниками

Учительница английского языка Андриана Паук, которая имеет опыт работы с детьми как в Украине, так и в Китае, назвала разницу между школьниками в этих двух странах. По ее мнению, речь идет не только об уважении, но и о жесткой субординации.

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В интервью для YouTube-канала Освітономіка педагог рассказала, что в китайских государственных школах очень большие классы – может быть 60 детей. Однако когда учитель заходит в класс – там всегда тишина.

По ее словам, от этой тишины даже становилось не удобно. Сначала она думала, что это из-за того, что педагог – иностранка и дети изучали ее. Однако со временем ученики привыкают, но правило тишины на уроках – незыблемо.

"Там настолько к учителю относятся иначе. Я не могу использовать слово "с уважением", потому что и в Украине дети ко мне всегда относились с уважением. Это скорее о жесткой субординации, воспитании. У них не существует опции "не выполнить домашнее задание"", – говорит госпожа Паук и добавляет, что дисциплина у китайских детей очень высокая.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как на украинском правильно назвать жительниц Китая и Кореи. Только не говорите "китайка" и "корейка".

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