В КНУ имени Тараса Шевченко возобновят изучение белорусского языка: ректор выступил с заявлением

В Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко возобновят изучение белорусского языка на бакалавриате. По словам ректора высшего образования Владимира Бугрова, студенты будут выпускаться по этой специальности с кафедры славянской филологии Учебно-научного института филологии.

Видео дня

Об этом руководитель университета рассказал во время брифинга, передает Укринформ. Он подчеркнул, что белорусский язык – это не только язык самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

"Белорусский язык не является только языком самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, это язык белорусского народа, воинов белорусских формирований, которые в составе Вооруженных сил Украины борются за свободу и независимость и для Украины, и для своей родины", – сказал Бугров.

Напомним, в 2022 году из-за полномасштабного вторжения России в Украину университет не объявлял набор на эту программу. Однако в этом году произошли изменения.

Также студенты могут выбрать крымскотатарский язык.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему русский язык преподают в Гарварде после 2022 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!