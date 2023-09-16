''Папа года'': 10 фактов о новом руководителе директората школьного образования Игоре Хворостяном

Руководителем директората школьного образования в Министерстве образования и науки Украины стал Игорь Хворостяный. Опытный преподаватель и ценитель "лафхаков" теперь будет заниматься разработкой и усовершенствованием государственной политики, стратегическим планированием, координацией всех основных партнеров и участников в сфере образования.

О том, что Хворостяный будет иметь немалое пространство для применения своего предыдущего опыта, сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лесной на своей странице в Facebook. OBOZREVATEL собрал интересные факты о новом руководителе директората школьного образования. Предлагаем с ними ознакомиться.

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С первого курса обучения в университете начал преподавать в Украинском гуманитарном лицее КНУ имени Тараса Шевченко, где сам когда-то учился. В 2009 получил специальность "Украинский язык и литература, английский язык", и уже имел опыт учителя. Так что за плечами Хворостяного уже 18 лет опыта.

За время работы в школе защитил диссертацию и стал кандидатом филологических наук.

Преподавал во многих образовательных учреждениях – от государственных и частных школ до университетов.

Учился в Новопечерской школе и стал руководителем старшей школы, получив опыт сотрудничества с учителями-методистами Канады.

Был советником по вопросам языка финского проекта "Навчаємось разом". Такое сотрудничество помогло в изучении передовых педагогических практик и реформировании образования. В рамках проекта занимался вопросами изучения украинского языка венгерским и румынским национальными общинами.

Имеет широкий опыт в сфере образования: учитель высшей категории, учитель-методист, соавтор и лектор онлайн-курсов по украинскому языку и литературе, соавтор пособий и учебников и автор книги Украинский язык: лайфхаки.

Работает над осовремениванием преподавания украинского языка и литературы, в частности, использует интерактив в виде разбора отрывков песен Билли Айлиш. Видеоурок набрал более 100 тысяч просмотров.

Поддерживает "восстановление эмоционально окрашенной брани" (Но только в сфере бытового потребления или в соцсетях).

Имеет награду "Папа года 2019" по версии 4mama.ua и воспитывает вместе с женой трех дочерей. Однако из-за выбранной профессии детей у нового руководителя директората гораздо больше. Теперь, видимо, еще прибавится.

О себе говорит: "Человек, который верит, что искренность провоцирует искренность, добро умножает добро, а вместе можно достичь большего, чем в одиночку. Убежден, что язык выучить полностью невозможно, однако стремиться к этому нужно" (взято из вступления в пособие "Украинский язык: лайфхаки")

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